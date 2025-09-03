教宗與以色列總統將會晤 梵蒂岡澄清非主動邀請

教宗良十四世（Pope Leo XIV）和以色列總統赫佐格（IsaacHerzog）已同意於4日在梵蒂岡會面，但雙方對於這場會議由誰主動提出存有歧見。

路透社報導，以色列總統府今天一早發布聲明表示，赫佐格是應教宗之邀於4日會見良十四世；然而，梵蒂岡今晚罕見發表聲明指出：「教廷的慣例是，應各國元首或政府首長的請求，同意安排他們覲見教宗；梵蒂岡不會主動發出邀請。」

梵蒂岡否認主動邀請後，以色列總統辦公室消息人士表示，赫佐格原是排定於出訪義大利期間與教宗方濟各（Pope Francis）會面，但方濟各後來病倒，最終辭世。

這名消息人士補充，良十四世5月正式就任教宗後，以色列方面透過外交管道與梵蒂岡協調後重新安排了的這次的會晤。

以色列總統府聲明表示，雙方將討論協助被關押在加薩（Gaza）的以色列人質返國、打擊全球反猶主義，以及保障中東地區基督社群等議題。

良十四世近來升高呼籲終結近2年的加薩戰爭。這位天主教史上首位來自美國的教宗，上週「強烈呼籲」以色列與巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）永久停火、釋放被關押在加薩的人質，並提供人道援助。

一直自詡為國際事務中立公正仲裁者的梵蒂岡，通常不會事先對外發表教宗與世界領袖會談的相關評論，僅在會後發布簡短聲明。