麻生太郎擬要求提前總裁選舉 逼首相石破茂下台

日本執政黨自民黨昨天檢討7月參議院大選敗選責任，首相、自民黨總裁石破茂為敗選致歉，表示會持續做下去。日媒報導，自民黨最高顧問麻生太郎今天在黨內唯一派閥「麻生派」的研修會上將要求提前實施總裁選舉。

自民黨自7月參議院大選慘敗以來，前首相麻生太郎盡量不對外發言，認為首相（自民黨總裁）石破的進退應自行判斷。但是，自民黨昨天在眾參兩院議員大會上針對分析參議院大選敗因的總括（結論）報告進行意見交換後，石破對於自己的進退表示「不戀棧」、「會在適當時機做出判斷」，這使得自民黨內的分裂加深。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨內僅存的派閥「麻生派」今天將在橫濱市舉行研修會，身為「麻生派」會長的麻生將發表演講。鑑於目前自民黨已開始詢問是否舉行臨時總裁選舉，麻生有意表明要求實施的想法。

報導說，麻生已向周邊人士表示，為了建立新體制，有必要實施總裁選舉，但是他無意約束麻生派40多名國會議員的決定。麻生的意向不僅對「麻生派」，也可能對自民黨黨內造成影響。

日本產經新聞報導，昨天自民黨在黨部召開兩院議員大會後，黨內以當選5次眾議員的中堅議員為主的十幾人在國會內開會討論，出席者包括前經濟安全保障大臣小林鷹之、前官房副長官村井英樹等。一般認為，此會應該是在討論如何因應自民黨總裁選舉提前實施。

有關總裁選舉提前實施，按自民黨規定，需要國會議員295人與47都道府縣連（地方黨部）代表人47人合計的過半數，即172人贊成才行。國會議員、47都道府縣連代表人的意見書於本月8日提出後，當天即可公布結果。

提前實施總裁選舉形同逼石破下台。有媒體人指出，石破有一招可反制想推翻他的人，那就是宣布解散眾議院，舉行眾議院大選。身為總裁的石破擁有誰能參選大選的提名權，但這將引人詬病。

石破2024年9月27日第5度參選自民黨總裁選舉，終於一償宿願當選為第28任自民黨總裁，2024年10月1日在國會實施的首相指名時，被選為第102任首相。

石破上任僅8天就宣布解散眾議院，2024年10月27日舉行眾議院大選，結果自民、公明兩黨所組執政聯盟未取得過半席次。石破在2024年11月11日國會實施首相指名時，被選為日本第103任首相。

自民黨總裁選舉每3年實施一次，任期3年，得連續做3任。石破任總裁、首相以來，自民黨在去年眾議院大選、今年東京都議會選舉、7月參議院大選皆敗選，在眾參議院皆成「少數執政黨」（席次未過半），是自民黨創黨70年以來首見。