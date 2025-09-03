影／美軍打擊委內瑞拉運毒船！川普曝光快艇被擊中瞬間畫面

路透報導，美國總統川普2日證實，美軍在南加勒比海打擊一艘委內瑞拉運毒船，造成11人死亡。這是川普授權五角大廈打擊拉丁美洲毒販以來首度證實的軍事行動，料將加劇美國與委內瑞拉的緊張關係。

川普2日睽違一周在白宮舉行記者會，會中證實指示南方司令部打擊委內瑞拉恐怖組織「阿拉瓜之流」（Tren de Aragua）的運毒船，擊殺共11名恐怖分子。他點名委內瑞拉總統馬杜洛是「阿拉瓜之流」幕後主使，且該組織涉及大規模謀殺、毒品走私、人口販運與針對美國乃至西半球的暴力恐怖行動。

川普也在社群公布行動影片，大部分是黑白，不夠清晰，無法看清船人員，但畫面可見小艇瞬間遇襲後炸出一團火球。五角大廈尚未公布說明細節，包括船上載運的毒品種類、數量及打擊方式仍不清楚。

國務卿魯比歐也證實行動，一名資深國防官員透露，這是一次精準打擊，販毒集團常使用快艇運送古柯鹼，這類船通常裝有3到4具舷外馬達，能達到高速行進。

華爾街日報指出，五角大廈過去在打擊毒品行動上，大多扮演輔助海岸防衛隊的角色，但川普政府已擴大軍方權限，允許直接打擊毒販。

目前已有或預計即將有7艘美國軍艦，以及1艘核動力快速攻擊潛艦，部署在南加勒比海地區，載運超過4500名水兵與陸戰隊員。集結規模已經超過該地區平常的部署。

委內瑞拉當局及委國總統馬杜洛尚未回應。美方先前指控馬杜洛涉嫌選舉舞弊、毒品交易與侵犯人權等，是「不合法的領袖」。馬杜洛1日才聲稱，8艘美國軍艦攜帶1200枚飛彈正鎖定委內瑞拉，並揚言若遭到美軍攻擊，「將依憲法宣布全民武裝共和國」。

