歐江安：中國大陸威脅變本加厲 聯合國須接納台灣參與

駐紐西蘭代表歐江安表示，中國對台灣威嚇滲透變本加厲，企圖藉由片面破壞台海現狀形成有利中方的「新常態」；她提醒唯有接納台灣參與，才能符合聯合國促進和平的創建精神。

歐江安應紐西蘭智庫「印太事務協會」（IIPA）邀請，1日於坎特布里大學（University of Canterbury）舉行的「亞太國家因應全球與區域秩（失）序」研討會（Asia Pacific States: Navigating the Global andRegional（Dis）order）發表開幕演講。

演講中，她說明台灣「總合外交」政策內涵，並籲請紐西蘭各界支持台灣參與聯合國、國際民航組織（ICAO）及「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

歐江安指出，當前世界局勢動盪不安，負責維護和平的聯合國，今年創立80週年。近年來中國對台灣進行軍事威嚇、經濟脅迫、認知作戰與間諜滲透變本加厲，另企圖藉由片面破壞台海現狀形成有利中方的「新常態」。

歐江安批評中國扭曲詮釋聯大第2758號決議，並強調該決議其實僅處理1971年中國在聯合國代表權問題，未曾提及台灣，更未提及台灣人民不能參與聯合國活動或台灣隸屬中國；因此，聯合國勿再趨附中國政府不當立場，應在國際爭端扮演對話促進者及和平締造者角色；唯有公正接納台灣參與，才能符合聯合國創建精神。

歐江安說，台灣總統賴清德上任後提出價值外交願景，台灣以自由民主普世價值深化與世界各國交往，打造「經濟日不落國」；外交部長林佳龍提出「總合外交」政策，發揮台灣高科技半導體產業等優勢，建構「全球民主價值鏈」、「印太第一島鏈」及「非紅供應鏈」。

歐江安說，台灣政府也結合民間產業製造力與智慧AI協作創建聯隊平台，擴大台灣經貿投資網絡與外交生存空間。她指台灣具有無比堅定的信念與能力守護國家安全與自由民主制度；台海和平穩定攸關全球安全、經濟發展與繁榮，持續以規則為基礎的國際秩序所不可或缺。

歐江安指出，台灣作為印太航空樞紐，每年約有6400萬國際旅客抵台或過境，接納台灣參ICAO才能確保「安全天空永續未來」。

歐江安批評中國在未與台灣協商下，多次自行片面更改航路，嚴重危害印太民航安全，無視旅客生命安危。

歐江安又提醒，目前國際經貿情勢充滿不確定性，區域經貿整合機制如CPTPP更顯重要，能強化成員市場互補性與產業結構；而台灣已符合CPTPP高標準、擁有良好遵守國際貿易承諾的多年實踐，各國對台灣高度經濟發展均充分瞭解。

歐江安指台灣已完全符合「奧克蘭原則」（Auckland Principles）各項要件，故此CPTPP今年應盡快成立台灣入會工作小組。她強調台灣已做好準備，有意願、更有能力為區域經貿整合機制做出貢獻；台灣加入CPTPP有助於協定整體正向成長及與各會員國的貿易投資。

歐江安相信，在危機動盪時代，各國唇齒相依，「不遺漏任何人」才是確保國際安全、共同合作、成功克服全球挑戰的關鍵。

歐江安又應邀出席「大使圓桌論壇」場次，與日本、加拿大、菲律賓、英國等駐使分享該國因應策略；與會人士包括紐西蘭政府官員、多國大使館及高專署官員、學者共約80人出席。