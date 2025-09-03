印尼示威延燒 總統普拉伯沃恢復訪中出席閱兵

中央社／ 雅加達2日綜合外電報導

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）因近日國內示威浪潮，原本取消出訪中國。不過，印尼官員今天表示，普拉伯沃將如期出席9月3日在北京舉行的中國抗戰勝利80週年閱兵。

法新社報導，印尼因大規模示威抗議陷入動盪，這場示威已造成至少8人死亡。抗議起因是國會議員享有豐厚福利，引發民眾不滿。隨著示威潮延燒，普拉伯沃稱削減國會議員的部分福利與津貼，設法平息民怨。

印尼國務秘書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）表示，普拉伯沃今晚已啟程前往中國，預計一天後返國。

他說道：「總統今天持續掌握最新情勢，並接獲所有相關部門官員回報說，整個社會持續恢復正常。」

普拉塞蒂歐也說，普拉伯沃此行預計與中國國家主席習近平會談。

據報導，印尼國會議員福利與津貼遭削減，加上軍隊1日進駐首都雅加達戒備後，當地示威規模逐漸縮小。

印尼歷來奉行外交中立政策，與美國及中國均維持良好關係。不過，普拉伯沃已承諾，將積極強化與中國的外交及國防合作。

議員 印尼 普拉伯沃

