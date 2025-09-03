聽新聞
0:00 / 0:00

委內瑞拉批美國「血腥威脅」：美8軍艦1200飛彈鎖定我們

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
委內瑞拉總統馬杜洛1日聲稱，8艘美國軍艦「攜帶1200枚飛彈」正鎖定委內瑞拉。美聯社
委內瑞拉總統馬杜洛1日聲稱，8艘美國軍艦「攜帶1200枚飛彈」正鎖定委內瑞拉。美聯社

委內瑞拉總統馬杜洛一日表示，若美國派往加勒比海的部隊向委內瑞拉發動攻擊，他「將依憲法宣布全民武裝共和國」。

哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，美國政府本周將在委內瑞拉近海加強海上部署，以打擊拉美毒梟威脅。雖然尚未明言會採取陸上行動，但馬杜洛政府已提前部署，派遣部隊駐守沿海與哥倫比亞邊界，並呼籲民眾加入民兵組織。

五角大廈透露，美國海軍已在拉丁美洲周邊海域部署3艘驅逐艦及1艘巡洋艦。圖為美軍軍艦「桑普森號」。法新社
五角大廈透露，美國海軍已在拉丁美洲周邊海域部署3艘驅逐艦及1艘巡洋艦。圖為美軍軍艦「桑普森號」。法新社

馬杜洛在記者會上聲稱，八艘美國軍艦「攜帶一千二百枚飛彈」正鎖定委內瑞拉，形容這是「過去百年來南美洲大陸面臨的最大威脅」。他強調，「面對這種最大規模的軍事壓力，我們已宣布委內瑞拉的防禦進入最高戰備狀態。」更痛批美方部署是「荒謬、不合理、不道德、絕對犯罪且血腥的威脅」。

五角大廈官員此前透露，美國海軍已在拉丁美洲周邊海域部署三艘驅逐艦及一艘巡洋艦；另外，三艘兩棲登陸艦將聯同四千多名水兵與陸戰隊員，於本周進入該海域。

一位知情人士此前向CBS證實，川普已指示五角大廈，對認定為恐怖組織的拉美販毒集團動用軍事手段。川普政府已將八個拉美販毒集團列為恐怖組織，其中一個位於委內瑞拉，但目前尚不清楚美軍是否會採取行動，或何時採取行動。

馬杜洛在記者會上堅稱，自己是去年總統選舉合法勝選者，並爆料委國政府與川普政府保持兩條溝通管道，一條是國務院，另一條是川普總統特別任務特使格瑞納爾。馬杜洛稱美國國務卿魯比歐是「軍閥」，在加勒比海策動推翻委內瑞拉政府，而美軍若對委內瑞拉採取行動，將「使川普雙手沾染鮮血」。

馬杜洛向川普喊話：「政權更替的政策已經走到盡頭，以政權更替作為全球戰略也已徹底失敗。你無法在委內瑞拉強行塑造任何局面」。

販毒 川普 馬杜洛 委內瑞拉 五角大廈 恐怖組織 哥倫比亞

延伸閱讀

貝森特「難堪」說厚顏無恥？克魯曼：川普2.0糗事不只關稅恐遭推翻

川普稱將迅速解決芝加哥犯罪問題 白宮預告宣布國防部相關事項

川普猛攻Fed三種結局皆糟 市場淡定「既因TACO也因TINA」

巴西審訊前總統之際 川普也要出手了？傳將瞄準巴西兩大攻擊目標

相關新聞

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

北韓領導人金正恩搭乘的專車2日已抵達北京，大陸官媒新華社與北韓官媒中央通信社釋出照片顯示，金正恩首度攜女兒金朱愛訪問北京...

為參院敗選扛責 日自民黨幹事長森山裕喊辭

日本執政黨自民黨二日召開參、眾兩院議員大會，總結該黨七月參議院選舉敗因。自民黨幹事長森山裕會後說，有意辭去該職以為敗選負...

委內瑞拉批美國「血腥威脅」：美8軍艦1200飛彈鎖定我們

委內瑞拉總統馬杜洛一日表示，若美國派往加勒比海的部隊向委內瑞拉發動攻擊，他「將依憲法宣布全民武裝共和國」。

普亭金正恩將會談？克宮稱出席北京閱兵式後 俄朝可能「雙邊接觸」

俄媒報導，克里姆林宮顧問鄂夏柯夫今天在北京向媒體表示，俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩明天除將共同出席北京閱兵式和中國官...

瑞士全國譁然…卸任總統私人身分參加九三閱兵 輿論憂國際形象風險

中國將於3日舉行大規模「反法西斯暨抗日勝利80週年」閱兵，並邀請多國領袖。瑞士媒體揭露，瑞士卸任總統毛瑞爾（Ueli M...

印尼示威釀8死！催淚彈汽油彈齊飛緊張升溫 抗議浪潮席捲各地

印尼學生團體與當局今天表示，警方在萬隆市兩所大學附近朝示威群眾發射催淚彈，導致已造成8人喪生的示威浪潮緊張升溫。萬隆的抗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。