聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
北韓中央通信社釋出照片，只見金朱愛綁著公主頭，身穿深色套裝。當時大陸外長王毅前來迎接金正恩，她就伴隨在父親身旁。歐新社
北韓中央通信社釋出照片，只見金朱愛綁著公主頭，身穿深色套裝。當時大陸外長王毅前來迎接金正恩，她就伴隨在父親身旁。歐新社

北韓領導人金正恩搭乘的專車2日已抵達北京，大陸官媒新華社與北韓官媒中央通信社釋出照片顯示，金正恩首度攜女兒金朱愛訪問北京。韓聯社報導，南韓國家情報院表示將密切掌握相關活動。

根據新華社稍早釋出照片，只見金正恩背後露出貌似金朱愛的頭部。韓聯社指出，儘管金正恩身後的人被擋住，但國情院認為考慮到北韓禮賓的序列，能站在金正恩背後、外相崔善姬之前的人，唯有金朱愛。

北韓中央通信社之後釋出更多照片，則明顯看得出是金朱愛本人。只見她綁著公主頭，身穿深色套裝。當時大陸外長王毅前來迎接金正恩，她就伴隨在父親身旁。

韓聯社指出，金正恩的妻子李雪主已有三次陪同訪問中國的紀錄，金朱愛隨行則是第一次。金朱愛於2022年首次公開場合亮相後，頻頻現身各場合並提升其在政界地位。金正恩此次攜女兒訪中，將被解讀為向國際社會宣布她為北韓下一代領導人。

不過，也有觀點認為北韓官方尚未正式宣布接班人選，金朱愛僅作為下一代象徵性人物而隨行出訪，與是否為接班人無關。

根據新華社釋出照片，只見金正恩背後貌似露出金朱愛的頭部。韓聯社指出，儘管金正恩身後的人被擋住，但國情院認為考慮到北韓禮賓的序列，能站在金正恩身後、外相崔善姬之前的人，唯有金朱愛。新華社
根據新華社釋出照片，只見金正恩背後貌似露出金朱愛的頭部。韓聯社指出，儘管金正恩身後的人被擋住，但國情院認為考慮到北韓禮賓的序列，能站在金正恩背後、外相崔善姬之前的人，唯有金朱愛。新華社
北韓領導人金正恩搭乘的專車2日已抵達北京，大陸與北韓官媒釋出照片顯示，金正恩首度攜女兒金朱愛訪問北京。歐新社
北韓領導人金正恩搭乘的專車2日已抵達北京，大陸與北韓官媒釋出照片顯示，金正恩首度攜女兒金朱愛訪問北京。歐新社

北韓 金正恩

照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意

北韓領導人金正恩搭乘的專車2日已抵達北京，大陸官媒新華社與北韓官媒中央通信社釋出照片顯示，金正恩首度攜女兒金朱愛訪問北京...

瑞士全國譁然…卸任總統私人身分參加九三閱兵 輿論憂國際形象風險

中國將於3日舉行大規模「反法西斯暨抗日勝利80週年」閱兵，並邀請多國領袖。瑞士媒體揭露，瑞士卸任總統毛瑞爾（Ueli M...

普亭金正恩將會談？克宮稱出席北京閱兵式後 俄朝可能「雙邊接觸」

俄媒報導，克里姆林宮顧問鄂夏柯夫今天在北京向媒體表示，俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩明天除將共同出席北京閱兵式和中國官...

印尼示威釀8死！催淚彈汽油彈齊飛緊張升溫 抗議浪潮席捲各地

印尼學生團體與當局今天表示，警方在萬隆市兩所大學附近朝示威群眾發射催淚彈，導致已造成8人喪生的示威浪潮緊張升溫。萬隆的抗...

最致命地震之一！神學士稱阿富汗強震釀逾1400死3000傷 歐盟伸援手

阿富汗東部上週末發生規模6強震，神學士（Taliban，或譯塔利班）政府表示已知超過1400死3000多傷，是該國近幾十年來最致命的其中一場地震。同日...

印尼示威怒火延燒 改革轉機還是新一輪鎮壓？普拉伯沃最嚴重挑戰

反政府抗議浪潮正在印尼各地蔓延，當局以強硬手段鎮壓滋事分子。分析指出，政府能否在不訴諸過度國家暴力下平息這場1998年以...

