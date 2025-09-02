聽新聞
0:00 / 0:00
照片曝光！金正恩首度攜愛女訪中 韓媒推測背後含意
北韓領導人金正恩搭乘的專車2日已抵達北京，大陸官媒新華社與北韓官媒中央通信社釋出照片顯示，金正恩首度攜女兒金朱愛訪問北京。韓聯社報導，南韓國家情報院表示將密切掌握相關活動。
根據新華社稍早釋出照片，只見金正恩背後露出貌似金朱愛的頭部。韓聯社指出，儘管金正恩身後的人被擋住，但國情院認為考慮到北韓禮賓的序列，能站在金正恩背後、外相崔善姬之前的人，唯有金朱愛。
北韓中央通信社之後釋出更多照片，則明顯看得出是金朱愛本人。只見她綁著公主頭，身穿深色套裝。當時大陸外長王毅前來迎接金正恩，她就伴隨在父親身旁。
韓聯社指出，金正恩的妻子李雪主已有三次陪同訪問中國的紀錄，金朱愛隨行則是第一次。金朱愛於2022年首次公開場合亮相後，頻頻現身各場合並提升其在政界地位。金正恩此次攜女兒訪中，將被解讀為向國際社會宣布她為北韓下一代領導人。
不過，也有觀點認為北韓官方尚未正式宣布接班人選，金朱愛僅作為下一代象徵性人物而隨行出訪，與是否為接班人無關。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言