為參院敗選扛責 日自民黨幹事長森山裕喊辭

日本執政黨自民黨二日召開參、眾兩院議員大會，總結該黨七月參議院選舉敗因。自民黨幹事長森山裕會後說，有意辭去該職以為敗選負責，此事將交由首相兼黨魁石破茂決定。石破說，將對森山辭職意向做適當決定，也重申自己無意立即請辭。

自民黨和公明黨的執政聯盟在七月廿日參院選舉失去過半，自民黨成立「參議院選舉總括委員會」檢討敗選，森山擔任召集人，從七月底開始聽取落選議員意見。該委員會二日上午彙整分析報告，下午提交自民黨兩院議員大會總結敗因。石破、森山等黨高層先前被認為可能遭究責。

身兼自民黨總裁的石破也出席前述大會。他說，不會逃避責任，將在適當時機就如何為敗選負責做出決斷。但他未進一步說明其確切時間或內容。

對許多黨內參議員候選人落選，石破坦言選舉成果是黨魁的責任，必須再三致歉。石破並說，處理該黨需要立即應對的挑戰，也是承擔責任方式之一。對物價高漲與美日關稅談判等議題，石破說指明方向是其責任。他強調，完全不打算戀棧，也提到強化國防、防災等需要中長期計畫推動的議題。

森山在會後記者會提到參院選舉時，直言沒能達到原定目標，他身為幹事長（秘書長）是選舉的負責人；參院選舉總括委員會已完成總結報告，工作告一段落，自身去留將由石破決定。

該委員會通過的敗因分析內容，已在這次兩院議員大會由選舉對策委員長木原誠二報告。報告列出數項敗因，包括人民對政府因應物價飆漲的對策未實際有感、政治獻金問題、參議員助選時失言說「幸好地震在能登」、被支持者懷疑左傾化、新興勢力參政黨與國民民主黨崛起等。報告還說，自民黨有必要做「解黨式重整」。

木原以及自民黨政調會長小野寺五典、總務會長鈴木俊一，二日也向石破表達辭意。小野寺說身為政策負責人之一，也應對選舉結果負責。

森山是石破政府核心人物，負責黨內外協調，若他卸任幹事長，將打擊石破續任的計畫。共同社報導，一般認為森山若請辭，總務會長、政調會長等黨執行部高層將跟進；若石破同意這些自民黨要員辭職，就須開始安排繼任者，但該黨目前向心力低落很難安排，石破可能為了執政予以慰留。

朝日電視台報導，自民黨分析參院選舉敗因後，將開始是否進行辦理「臨時總裁選舉」的手續。共同社說，該黨「總裁選舉管理委員會」八日將就是否提前舉行總裁選舉匯整意見。