瑞士全國譁然…卸任總統私人身分參加九三閱兵 輿論憂國際形象風險

中央社／ 蘇黎世2日專電
瑞士卸任總統毛瑞爾在任時對中國大陸相當友好。圖為2019年毛瑞爾擔任瑞士總統時赴大陸國是訪問。 路透社
中國將於3日舉行大規模「反法西斯暨抗日勝利80週年」閱兵，並邀請多國領袖。瑞士媒體揭露，瑞士卸任總統毛瑞爾（Ueli Maurer）參加中國九三閱兵，舉國譁然，成為近日瑞士最大外交新聞。瑞士外交部對此私人行程表示不知情。

瑞士國家瑞士廣播電視台（Schweizer Radio undFernsehen）上週揭露此事，對這次九三閱兵行程，毛瑞爾向國家瑞士廣播電視台表示，與中國保持聯繫和關係至關重要，他收到了中國政府的邀請，並接受邀請。

瑞士民會黨（SP）國會議員莫里納（Fabian Molina）抨擊，目前前聯邦委員持有終身外交護照，即使他們的行為純屬私人行為，這很容易讓人誤會他們在國外出訪時是執行公務。

莫里納目前計畫向國會提交一項議會動議，設立規範前聯邦委員外交官身分的辦法。他認為，這項外交身分特權絕不能被濫用。他希望透過法律規範前聯邦委員今後必須遵守明確的行為準則，在與專制國家政治接觸，或與在國際社會有爭議的政要會面時都應接受瑞士政府規範。

出席九三閱兵的歐洲政要除俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）外，還有白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）、塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）和斯洛伐克總理費佐（RobertFico）等多國領袖。

在地緣政治敏感時刻，尤其中國外交部指出，有歐洲「前政要」將參與閱兵。目前瑞士輿論多傾向毛瑞爾的私人行程將被中共塑造成瑞士官員參與，進而造成瑞士國際形象風險。瑞士外交部對媒體表示，這次毛瑞爾的訪問並非由聯邦委員授權，外交部也未獲悉此事。

毛瑞爾在任時對中國相當友好，2019年擔任瑞士總統時赴中國國是訪問，曾受到習近平軍禮接待，2023年4月，他未經聯邦政府同意，在伯恩私下拜訪中國駐瑞士大使。中國大使館直到幾週後才公開此會晤，而這一天正好是瑞士國民議會通過一項與台灣國會加強合作的議案。

瑞士 普亭 外交部 習近平

