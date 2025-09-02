普亭金正恩將會談？克宮稱出席北京閱兵式後 俄朝可能「雙邊接觸」

快訊

中央社／ 台北2日電
俄羅斯總統普亭與北韓領導人金正恩明天除將共同出席北京閱兵式和中國大陸官方的招待會外，俄方認為兩人在這些活動過後，可能就在北京進行雙邊接觸。 美聯社
俄媒報導，克里姆林宮顧問鄂夏柯夫今天在北京向媒體表示，俄羅斯總統普亭北韓領導人金正恩明天除將共同出席北京閱兵式和中國官方的招待會外，俄方認為兩人在這些活動過後，可能就在北京進行雙邊接觸。

但鄂夏柯夫並沒有提到，普亭與金正恩一旦在北京閱兵過後舉行雙邊接觸，會談到哪些問題。

俄羅斯衛星通訊社報導，鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）今天在回答普亭（Vladimir Putin）與金正恩是否舉行會晤的問題時，作上述表示，並指俄方知道金正恩已經抵達中國。

此外，鄂夏柯夫也沒有提到，普亭、金正恩及中國國家主席習近平是否有可能在北京閱兵過後，舉行任何形式的三方會晤。

鄂夏柯夫日前率先向媒體透露，3日的北京閱兵式觀禮台上，普亭將坐在習近平的右側，金正恩則將坐在習近平的左側，引起各界熱議。一旦屬實，將形成習、普、金三人同框亮相的畫面。

北京 北韓 普亭 中共 金正恩 習近平 俄羅斯 閱兵式

