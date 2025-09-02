印尼示威釀8死！催淚彈汽油彈齊飛緊張升溫 抗議浪潮席捲各地

印尼學生團體與當局今天表示，警方在萬隆市兩所大學附近朝示威群眾發射催淚彈，導致已造成8人喪生的示威浪潮緊張升溫。萬隆的抗議人士並且朝省議會大樓投擲汽油彈。

路透社報導，萬隆伊斯蘭大學（Bandung Islamic University）及鄰近的巴巽丹大學（Pasundan University）學生團體透過Instagram表示，當局在校園附近對群眾發射催淚彈。當地距首都雅加達逾140公里。

巴巽丹大學學生約卡（Yoga Tadiyalaga Ruchiyat）表示，學生對此感到憤怒。

長期以來，印尼的大學生被視為民主運動先鋒。1998年導致時任威權總統蘇哈托（Suharto）遭到推翻的抗爭就由學生引領。

萬隆伊斯蘭大學學生團體指控安全部隊試圖壓制異議，並表示警方用催淚彈「粗暴攻擊」校園。

法新社報導，這一波激烈抗爭源自於對國會議員享有豐厚福利的怒火，示威群眾現在也將矛頭擴及對警方的不滿，並且因一位年輕機車外送員命喪警察單位之手的畫面在網路上散播而加劇。

人權團體失蹤者與暴力受害者委員會（KontraS）指出，截至昨天已收到23起失蹤通報。該委員會在聲明中表示：「經過搜尋及查證程序後，目前仍有20人下落不明。」

KontraS表示，這20人據報分別在爪哇島（JavaIsland）的萬隆、德博（Depok），以及大雅加達首都區的中雅加達、東雅加達和北雅加達行政區失蹤，其中一起通報的失蹤地點不詳。

國家警察沒有立即回應法新社的置評請求。根據國家通訊社安塔拉（Antara）報導，警方表示，自8月25日以來，雅加達已有1240人被捕。

儘管外界預期今天國會外將有更大規模抗議行動，但自軍方進駐首都以來，現場群眾人數已大幅縮減，並未出現大規模集結。

抗議浪潮席捲多座城市。在萬隆，抗議者向省議會大樓投擲汽油彈，警方則在夜間對封鎖道路的「涉嫌滋事分子」發射催淚彈。

西爪哇省警方發言人亨德拉（Hendra Rochman）今天在聲明中表示，警方與一批試圖招引他們進入萬隆伊斯蘭大學校園並「挑起衝突」的抗議人士爆發衝突。

蘇門答臘島（Sumatra Island）的巨港（Palembang）也有數千人進行集會，婆羅洲（Borneo）的班加馬市（ Banjarmasin）、爪哇的日惹（Yogyakarta）、蘇拉威西島（Sulawesi）的錫江（Makassar）等地則分別有數百人聚集。

在蘇拉威西的哥羅塔洛巿（Gorontalo），示威者與警方衝突，遭到以催淚彈及水砲對付。