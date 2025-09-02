日政府設AI戰略小組 研擬基本計畫、因應錯假訊息

日本政府昨天在內閣府新設人工智慧（AI）戰略本部（小組），冬天之前將擬定有關運用及研發AI的基本計畫，也將擬定因應假訊息、錯誤訊息的方針以避免人民權益受損。

日本朝日新聞報導，日本政府根據今年5月通過的AI相關法，昨天在內閣府成立AI戰略本部，由日本首相石破茂擔任本部長（召集人），所有閣員皆參與。經濟安保大臣城內實的職務追加AI戰略大臣一職。近期之內將召開專家、企業經營人士等組成的會議，著手研擬基本計畫。

官房長官林芳正昨天在例行記者會上表示，「AI的技術革新可促使生產性提升、解消勞力不足的問題等，有其好處，但也具有風險。比如說，假訊息的擴散、犯罪手法的巧妙化。有必要兼顧技術革新與風險因應，期待日本能成為全球最善用及研發AI的國家」。

日本國內運用生成式AI的情況不普及，政府期待能改善這種情況。

日本總務省情報（資訊）通訊白皮書記載，2024年度的調查顯示，在日本，正在利用或利用過生成式AI的民眾占比是26.7%，美國68.8%、中國81.2%。除了一般民眾，日本企業利用生成式AI的情況也不普遍。