中央社／ 查拉拉巴2日綜合外電報導
阿富汗東部上週末發生規模6強震，神學士（Taliban，或譯塔利班）政府表示已知超過1400死3000多傷，是該國近幾十年來最致命的其中一場地震。 法新社
阿富汗東部上週末發生規模6強震神學士（Taliban，或譯塔利班）政府表示已知超過1400死3000多傷，是該國近幾十年來最致命的其中一場地震。同日歐盟宣布伸援，援助物資預計本週運抵喀布爾。

法新社報導，這起地震發生於8月31日深夜，災區主要集中在與巴基斯坦接壤的偏遠山區省分，目前傷亡人數持續攀升。

神學士政府首席發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）今天在社群平台X表示，光是重災區庫納爾省（Kunar）就有1411人罹難、3124人受傷。鄰近的南加哈省（Nangarhar）另有十餘人身亡，數百人受傷。

聯合國駐阿富汗人道事務協調員拉瓦特（IndrikaRatwatte）警告，這場地震可能為「數十萬人」帶來衝擊。

在庫納爾省，救難人員仍在民宅瓦礫堆中，拚命搜尋可能的生還者。

歐洲聯盟（EU）今天表示，將空運130公噸緊急救援物資，並提供100萬歐元（約新台幣3570萬元）援助阿富汗災民。

歐盟指出，這批援助物資包括帳棚、衣物及醫療用品，預計本週透過2架專機運抵阿富汗首都喀布爾。

歐盟今年已分配約1億6000萬歐元給阿富汗人道組織，最新援助是在此基礎上進一步支援災區。

自從神學士組織（Taliban）2021年重掌阿富汗政權後，歐盟謹慎調整與該國的接觸，避免跟神學士當局建立過於密切的關係。

最致命地震之一！神學士稱阿富汗強震釀逾1400死3000傷 歐盟伸援手

