印尼示威怒火延燒 改革轉機還是新一輪鎮壓？普拉伯沃最嚴重挑戰

反政府抗議浪潮正在印尼各地蔓延，當局以強硬手段鎮壓滋事分子。分析指出，政府能否在不訴諸過度國家暴力下平息這場1998年以來最嚴重抗爭之一，將是總統普拉伯沃一大考驗。

因生活成本高漲和對政治菁英長期不滿，抗議活動於8月25日率先在首都雅加達引爆，後來蔓延成全國性的大規模示威潮。英國廣播公司新聞網（BBCNews）報導，源自於國會議員薪津過高的沸騰民怨已被推向針對貪腐、社會不平等、警察暴力、問責機制等更深層結構性問題的抗爭。

●肥貓問題作祟成導火線

當地媒體披露，國會議員月薪與津貼合計超過1億印尼盾（約新台幣18萬8559元），超過全國平均所得的30倍，這包括為數可觀的住房補助。同一時間，印尼小老百姓卻因生活成本危機而苦不堪言。

澳洲國立大學（Australian National University）印尼研究中心主任華波頓（Eve Warburton）向BBC表示：「政府推動撙節措施，在人民感覺經濟上沒有保障的此刻，早已富裕的政治菁英收入卻繼續漲上去，這樣的對比令小老百姓滿腔怨憤，終致情緒爆發而走上街頭。」

●悼外送員之死抗爭升級

21歲機車外送員阿梵（Affan Kurniawan）8月28日送餐途中經過抗議現場，遭一輛警用裝甲車輾斃，使得這起抗爭很快升級成為暴力事件。

「雅加達郵報」（The Jakarta Post）報導，阿梵之死在社群媒體上發酵，掀起民眾針對警方重手掃蕩示威的怒火，8月29日有更多人為此走上街頭。

抗爭的訴求也從國會議員薪津爭議，延燒到警察暴力與問責機制。還有更深層的結構性問題推動這波民憤，包括貪腐、社會不平等，以及似乎不會波及權貴階層的印尼經濟逆風問題。

墨爾本大學（University of Melbourne）亞洲研究院教授哈迪茲（Vedi Hadiz）指出：「政治菁英宛如活在他們自己奢華的象牙塔中，一如國會議員盡享過分福利那般，這讓人民對社會不正義強烈不滿。」

●當局試圖安撫惟人民期待更高

面對全國抗議潮，普拉伯沃（Prabowo Subianto）於8月31日宣布削減國庫負擔政治人物的若干補貼與福利，包括部分津貼額度。

抗議群眾對此表示歡迎，但部分人士認為改革力道仍嫌不足。

●鎮壓鬧事與過度執法風險

與此同時，在政治人物住所和國家設施遭到洗劫和縱火後，普拉伯沃下令軍警對暴民、搶劫、蹤火等滋事分子採取更強烈手段。

全印尼學生聯合會（All-Indonesian Students' Union）協調員赫瑞安多（Herianto）接受BBC訪問時表示：「歷史經驗告訴我們，若國家優先訴諸威權維穩而非對話，過度執法和人權侵害的風險將會升高。」

●改革轉機還是新一輪壓制

這波抗爭未來朝向何方發展，會繼續惡化、演成更嚴重暴力與進一步鎮壓，還是會迫使政府作出更大讓步，仍在未定之天。

無論結果如何，當前形勢已經成為普拉伯沃去年就職以來最嚴重執政挑戰。

BBC報導，曾是獨裁前總統蘇哈托（Suharto）女婿的普拉伯沃想必深知學運的力量，那對於推倒當年的蘇哈托政權而言功不可沒。普拉伯沃現在如何應對這波示威浪潮至關重要。

墨爾本大學亞洲研究院教授哈迪茲指出，這波示威潮是「自從1998年改革時期到臨以來最重大社會抗爭之一」。1998年蘇哈托下台開啟印尼的改革時期，為印尼帶來民主與穩定。

澳洲國立大學印尼研究中心主任華波頓指出：「當前情勢是一場重大考驗。普拉伯沃能安撫抗議人士，終結波濤洶湧的示威浪潮，而且沒有訴諸過度國家暴力或鎮壓嗎？這正是問題之所在。」