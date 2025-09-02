2人親密互動曝光！普亭稱俄中關係達「空前水準」將簽天然氣管線協議

快訊

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
俄羅斯總統普亭（左）2日在北京人民大會堂會晤中國大陸國家主席習近平（右）。美聯社
俄羅斯總統普亭（左）2日在北京人民大會堂會晤中國大陸國家主席習近平（右）。美聯社

俄羅斯總統普亭2日在北京會晤中國大陸國家主席習近平，普亭表示俄中關係達空前水準，兩人的緊密溝通反映兩國關係的「戰略性本質」。俄羅斯天然氣工業公司同日宣布簽署一項具法律約束力的協議，將興建「西伯利亞力量2號」管線，經由蒙古輸送天然氣至中國。

中共紀念抗戰勝利的93閱兵前夕，普亭和習近平在北京人民大會堂會晤。美國有線電視新聞網（CNN）2日報導，這是兩名尋求提出新世界秩序的強人領袖最新一次展示團結。

普亭說習近平是親愛的友人，俄中過去和現在都站在一起。普亭也回顧二戰時蘇聯和中國的連結，肯定當時雙方在軍備、信任、相互支持、堅定捍衛共同利益上展現兄弟情誼的記憶，是俄中在新時代戰略結盟的基礎。

習近平也稱普亭是老友，表示中俄關係歷經國際形勢變化的考驗，中國願意和俄國一同支持彼此的發展和復興，堅定維護國際公平正義，打造公正合理的全球治理系統。

另外，俄國國有的俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）2日宣布簽署「西伯利亞力量2號」管線建設協議，擬經由蒙古東部，將西伯利亞西部雅馬半島的天然氣蘊藏送往黑龍江省。路透和CNN報導，這對普亭是一大勝利，該管線長度2600公里，每年可送500億立方公尺天然氣，分析家曾指這可能補足自俄烏戰爭以來，俄國近半數對歐天然氣出口損失。

中國暫未證實前述協議。俄氣執行長米勒則說俄中已達成協議，這將是全球最大最廣且資本最密集的天然氣計畫。該公司2020年就開始對此做可行性研究，目標2030年以前開始運送。米勒也說，已就透過既有「西伯利亞力量」管線增加供應中國天然氣達成協議。

