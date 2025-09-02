快訊

參議院選舉大敗…自民黨幹事長表明辭意 其他高層也有意去職

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本執政黨自民黨今天召開兩院議員大會，總結參議院選舉的敗因。自民黨幹事長森山裕（左）會後也表明，計劃辭去幹事長，並待日相石破茂（右）決定。 法新社
日本執政黨自民黨今天召開兩院議員大會，總結參議院選舉的敗因。自民黨幹事長森山裕（左）會後也表明，計劃辭去幹事長，並待日相石破茂（右）決定。 法新社

日本執政黨自民黨今天召開兩院議員大會，總結參議院選舉的敗因。自民黨幹事長森山裕會後也表明，計劃辭去幹事長，並待日相石破茂決定；自民黨其他3名高層也已表示有意去職。

日本7月20日舉行參議院大選，自民黨加上未改選的席次，未能取得過半。自民黨為此成立「參議院選舉總括委員會」檢討敗選原因，並由森山裕擔任召集人，從7月底開始聽取落選議員的意見，並在今天發布彙整過後的報告。

「日本經濟新聞」與日本放送協會（NHK）報導，身兼自民黨總裁（黨主席）的日相石破茂，今天也出席自民黨兩院議員大會（兩院議員總會）。

他提到物價高漲政策與協商關稅等課題時強調「指明方向是我的責任」，並表示「不會逃避責任，會在適當時機做出適當的決定」。

他強調「完全沒有打算戀棧」的同時，也提到強化國防、防災等有賴中長期計畫推動的議題。然而，石破茂並未進一步說明「適當時機」的具體時間，與「決定」的內容。

對於許多自民黨候選人在參院選舉落選，他表示「選舉成果是我身為總裁的責任，必須再三致歉。」

森山裕在會後的記者會提到參院選舉時直言「沒能達到原定的目標…而選舉的負責人是身為幹事長的我」，並宣布有意辭職

森山裕是石破政府的核心人物，負責在黨內外協調。報導指出，若他卸下幹事長一職，將打擊石破茂續任的計畫。

另外，自民黨政調會長小野寺五典、總務會長鈴木俊一、選舉對策委員長木原誠二，也在今天向石破茂表達辭意。小野寺告訴媒體：「我身為政策負責人之一，也認為應對選舉結果負起責任。」

