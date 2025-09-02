自民黨列參院大選9大敗因 日相石破茂致歉、有意繼續執政

日本執政黨自民黨今天召開眾參兩院議員大會，檢討7月參議院大選敗選責任。首相、自民黨總裁石破茂為敗選致歉，表示會持續做下去，為解決政策課題全力以赴。

自民黨幹事長（秘書長）森山裕請辭，待石破決定是否准辭。

日本7月20日舉行參議院大選，自民黨加上未改選的席次，未能取得過半。為分析敗因，成立參議院選舉總括委員會，由森山裕擔任召集人，從7月底開始聽取落選議員的意見。

日本放送協會（NHK）報導，自民黨參議院選舉的總括委員會今天上午通過分析參議院大選敗因的內容，下午在兩院議員大會上，由選舉對策委員長木原誠二報告。

報告列出敗選的9大原因，並明載自民黨有必要「有進行解黨式的重整」。

敗因包括：政府提出的因應物價飆漲對策，人民未實際感到有成效、政治獻金問題失去民心、參議員助選時失言傷害災民的心（說出「幸好地震發生在能登」）、被支持者懷疑自民黨左傾化、新興勢力參政黨與國民民主黨崛起、政策執行力未獲人民信賴、與人民對話不足及不擅用網路等數位技術。

自民黨今天下午召開眾參兩院議員大會，有關參議院大選失利，石破在大會一開始就表示，「是身為總裁（黨主席）的我的責任，我絕不逃避責任。去年總裁選舉，我獲得同志和人民的支持，期待『如果是石破的話，可讓情況改變』，但我辜負了大家的期待，導致許多同志敗選，我須致歉」。

石破談到國家的幾個政策課題有待解決，認為執政的自民黨應訂出方針才行。包括實現薪資調漲幅度高於物價上漲、制定包括關稅談判的經濟措施、涵蓋稻米在內的農業政策、加強國防能力、做好因應首都垂直型地震等的防災對策。

石破說：「我毫無眷戀地位之意，也完全不會霸著位子不走。我們黨為了國家與人民是誠心誠意、全力以赴，我想跟大家一起努力讓國民知曉這些。」他同時也說，會持續做下去。

森山裕表示，「身為黨執行部之一員，我感到責任之重大。重要的事，不是單純反省問題即可解決，而是要確立全黨的團結，向國民強力展現國家運作的整體風貌及未來藍圖。現在我們的使命是全黨團結，為國家與人民集結心力，一同往前邁進」。

自民黨眾參兩院議員大會上，針對參議院選舉的總括（結論）進行意見交換，正式彙整後，將辦理是否進行臨時總裁選舉的手續。

有關臨時總裁選舉的實施，需要國會議員295人與47都道府縣連（地方黨部）代表人47人合計的過半數，即172人贊成才可。最快本月8日，國會議員將提出書面意見，當天包含47都道府縣連的意見在內將公布結果。