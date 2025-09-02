菲律賓啟用南韓營運造船廠 韓方打造美韓戰略樞紐

快訊

中央社／ 馬尼拉2日綜合外電報導

菲律賓今天啟用南韓企業在蘇比克灣營運的一座造船廠，菲國總統小馬可仕將此視為振興國內造船業的一環，南韓營運方則將此定位成與美國擴展關係的「戰略樞紐」。

韓聯社報導，HD現代南韓造船海洋工程公司（HDKSOE）今天表示，該公司已在菲律賓啟動首項船舶建造計畫。HD KSOE是HD現代（HD Hyundai）旗下控股子公司。

根據韓聯社與法新社，HD KSOE在位於菲律賓蘇比克灣（Subic Bay）的造船廠舉行鋼板切割儀式，啟動一項11.5萬噸石化運輸船的建造工程。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、南韓駐菲大使李相和（Lee Sang-hwa,音譯）及美國駐菲大使卡爾森（MaryKay Carlson）出席這項動工儀式。

小馬可仕表示，隨著這座新設施啟用，菲律賓政府正在國內「振興造船業」，產能將幾乎翻倍，達到250萬噸。

HD現代發表聲明指出，在由中國主導的散裝貨船及油輪領域，這座菲律賓造船廠將「扮演重新奪回競爭力的至關重要角色」。

HD現代還提及，該公司致力將這座造船廠定位成「讓美國造船再次偉大（Make American ShipbuildingGreat Again, MASGA）計畫的戰略樞紐」。

川普政府為振興美國造船業，並在造船實力上追趕中國，正推動「讓美國造船再次偉大」計畫。

