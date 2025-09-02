快訊

阿富汗6.0強震…紅新月會稱增至1124死3251傷 逾8000棟房屋被毀

中央社／ 喀布爾2日綜合外電報導
阿富汗日前發生規模6地震，路透社報導，阿富汗紅新月會（AfghanRed Crescent Society）今天表示，罹難人數已攀升至1124人，另有至少3251人受傷，逾8000棟房屋被毀。

阿富汗國家災難管理局發言人哈麥德（Mohammad Hamad）今天則說，東部這場地震的傷亡人數增至逾900人死亡、3000人受傷。

根據法新社，哈麥德也提到，大多數罹難者集中在庫納爾省（Kunar），鄰近的南加哈省（Nangarhar）亦有12人罹難、數百人受傷，且「傷亡人數可能還會進一步增加」。

這起地震發生於8月31日深夜。美國地質調查所（USGS）指出，震央位於南加哈省查拉拉巴市（Jalalabad）東北東方27公里處，震源深度僅8公里。

阿富汗經歷數十年衝突後，目前是全球最貧困的國家之一，長期面臨人道危機，且近年又有數以百萬計的阿富汗人先後被巴基斯坦及伊朗遣返回國。

自塔利班組織（Taliban）2021年掌權後，阿富汗獲得的外援大減，使得本已貧困的阿富汗在應對災難時更加捉襟見肘。

美國曾經是阿富汗最大援助國，但2025年初現任總統川普（Donald Trump）上任後，除了極少部分的資金外，其餘援助幾乎全數取消。

今年6月，聯合國（UN）也宣布，由於「資金被前所未見地嚴重削減」，將大幅縮減全球人道援助計畫。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天在聲明中表示，聯合國正與阿富汗當局合作，以「迅速評估需求、提供緊急援助，並隨時準備調動更多資源」。

他說，聯合國全球緊急應變基金已釋出首筆500萬美元（約新台幣1.5億元）資金。

