快訊

彭振聲詰問完無串證可能…柯文哲可望交保或延押？北院9月4日開訊問庭

檢查車輛出意外！十軍團士官手指遭風扇切斷 送醫「無法接回」

驚悚畫面曝光！國1南下3車追撞 1車起火駕駛燒成焦屍

聽新聞
0:00 / 0:00

大陣仗？金正恩抵北京出席「九三閱兵」 傳這些核心北韓官員隨行

中央社／ 北京/首爾2日綜合外電報導
北韓領導人金正恩於1日晚間搭乘豪華專列前往北京。圖／朝中社
北韓領導人金正恩於1日晚間搭乘豪華專列前往北京。圖／朝中社

法新社記者今天下午目擊到一列懸掛北韓國旗的專列駛近北京火車站，推測列車上搭載的是北韓領導人金正恩。金正恩此行是應中國國家主席習近平之邀，出席北京為抗戰80週年舉行的「九三閱兵」儀式。

北韓官媒稍早報導，領導人金正恩的專列今日凌晨越過北韓與中國邊界，前往北京參加「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念活動。

路透社報導，金正恩這次罕見的出國之行，是他迄今參與規模最大的多邊外交場合，預料將與包括習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在內的外國領袖會面。

根據韓聯社，南韓國家情報院推測，金正恩的隨行人員包括外長崔善姬（Choe Son Hui）、勞動黨中央委員會國際部部長金成男（Kim Song Nam）、勞動黨宣傳鼓動部副部長玄松月（Hyon Song-wol）等人。

北韓官媒點名確認外長崔善姬隨行，並拍到她在專列上坐在金正恩身旁。

韓聯社報導，金正恩的夫人李雪主和勞動黨中央委員會副部長金與正也可能陪同訪中。

根據路透社，媒體稍早拍攝到與金正恩一同出現在列車上或附近的北韓官員，目前尚不清楚他們是否全數隨行，其中包括金成男、勞動黨中央委員會書記金德訓（Kim Tok Hun）、勞動黨組織指導部部長趙勇元（JoYong Won）。

今天下午一列懸掛北韓國旗的專列駛近北京火車站，推測列車上搭載的是北韓領導人金正恩。路透社
今天下午一列懸掛北韓國旗的專列駛近北京火車站，推測列車上搭載的是北韓領導人金正恩。路透社

北韓 普亭 中共 北京 金正恩 習近平 俄羅斯 抗日戰爭

延伸閱讀

怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 背後原因與普亭有關

習普金明歷史同框掀「新冷戰」？ 金正恩赴北京專列畫面曝光

金正恩接見為俄戰死士兵遺屬 承諾「美好生活」、計劃修建紀念碑

打破44年慣例震撼國際！金正恩出席陸九三閱兵 背後3目的劍指川普

相關新聞

2人親密互動曝光！普亭稱俄中關係達「空前水準」將簽天然氣管線協議

俄羅斯總統普亭2日在北京會晤中國大陸國家主席習近平，普亭表示俄中關係達空前水準，兩人的緊密溝通反映兩國關係的「戰略性本質...

印尼示威怒火延燒 改革轉機還是新一輪鎮壓？普拉伯沃最嚴重挑戰

反政府抗議浪潮正在印尼各地蔓延，當局以強硬手段鎮壓滋事分子。分析指出，政府能否在不訴諸過度國家暴力下平息這場1998年以...

參議院選舉大敗…自民黨幹事長表明辭意 其他高層也有意去職

日本執政黨自民黨今天召開兩院議員大會，總結參議院選舉的敗因。自民黨幹事長森山裕會後也表明，計劃辭去幹事長，並待日相石破茂...

自民黨列參院大選9大敗因 日相石破茂致歉、有意繼續執政

日本執政黨自民黨今天召開眾參兩院議員大會，檢討7月參議院大選敗選責任。首相、自民黨總裁石破茂為敗選致歉，表示會持續做下去...

大陣仗？金正恩抵北京出席「九三閱兵」 傳這些核心北韓官員隨行

法新社記者今天下午目擊到一列懸掛北韓國旗的專列駛近北京火車站，推測列車上搭載的是北韓領導人金正恩。金正恩此行是應中國國家...

阿富汗6.0強震…紅新月會稱增至1124死3251傷 逾8000棟房屋被毀

阿富汗日前發生規模6地震，路透社報導，阿富汗紅新月會（AfghanRed Crescent Society）今天表示，罹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。