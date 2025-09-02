大陣仗？金正恩抵北京出席「九三閱兵」 傳這些核心北韓官員隨行

法新社記者今天下午目擊到一列懸掛北韓國旗的專列駛近北京火車站，推測列車上搭載的是北韓領導人金正恩。金正恩此行是應中國國家主席習近平之邀，出席北京為抗戰80週年舉行的「九三閱兵」儀式。

北韓官媒稍早報導，領導人金正恩的專列今日凌晨越過北韓與中國邊界，前往北京參加「中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年」紀念活動。

路透社報導，金正恩這次罕見的出國之行，是他迄今參與規模最大的多邊外交場合，預料將與包括習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在內的外國領袖會面。

根據韓聯社，南韓國家情報院推測，金正恩的隨行人員包括外長崔善姬（Choe Son Hui）、勞動黨中央委員會國際部部長金成男（Kim Song Nam）、勞動黨宣傳鼓動部副部長玄松月（Hyon Song-wol）等人。

北韓官媒點名確認外長崔善姬隨行，並拍到她在專列上坐在金正恩身旁。

韓聯社報導，金正恩的夫人李雪主和勞動黨中央委員會副部長金與正也可能陪同訪中。

根據路透社，媒體稍早拍攝到與金正恩一同出現在列車上或附近的北韓官員，目前尚不清楚他們是否全數隨行，其中包括金成男、勞動黨中央委員會書記金德訓（Kim Tok Hun）、勞動黨組織指導部部長趙勇元（JoYong Won）。