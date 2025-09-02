快訊

前進基地近台灣 被問是否激怒大陸？菲律賓態度強硬：有權提升防衛能力

中央社／ 馬尼拉2日專電
菲國在巴丹群島布重兵。圖為美國海軍陸戰隊運送遠征艦艇攔截系統（NMESIS）到菲律賓北部巴丹群島。美聯社

菲律賓最近在靠近台灣的島嶼啟用「前進作戰基地」（FOB），被問及是否可能激怒中國，菲律賓軍方今天強調，菲律賓是主權國家，有權提升防衛能力。

菲律賓於8月28日在巴丹群島省（Batanes）的馬哈濤鎮（Mahatao）啟用這座前進作戰基地，與台灣僅隔巴士海峽相望。

菲律賓參謀總長布勞納（Romeo Brawner Jr.）今年4月曾說，如果鄰近的台灣遭「入侵」，菲律賓「無可避免」將被捲入衝突，指示北呂宋軍區部隊為此作好相關規劃。

由於菲律賓媒體將馬哈濤基地與台海局勢連結，在今天的軍方例行記者會上，有記者詢問馬哈濤基地是否會激怒中國。

菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）回應，菲律賓是主權國家，有權強化保衛疆土、捍衛主權以及因應天災與人禍的能力。

他補充：「發展軍事能力是為了維護主權國家地位，並非針對任何國家。」

崔尼代說明，在群島防衛概念下，菲律賓正將國防重心從安內轉向攘外，加強對外部動態的關注，因此需要更多支援性質的基地，強化海上力量投送能力。

菲律賓小馬可仕政府於2024年提出「全面群島防衛概念」（CADC），透過加快軍事現代化以及與更多安全夥伴合作，提升對200海里專屬經濟海域的軍事力量投射能力，包括南海菲索海域在內。

崔尼代拒絕透露會部署哪些裝備或設施到馬哈濤基地，僅稱它可為海軍提供支援，讓菲國軍艦可在海上執勤更久時間。

菲律賓武裝部隊近年正逐步強化北部的軍事部署，菲美聯合軍事演習也開始將巴丹群島納入防衛演訓。

今年4月，菲美舉行「肩並肩」聯合軍演，特別在巴丹群島進行海馬士多管火箭系統（HIMARS）與「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）的快速移動演練，展現對「敵對艦艇」的嚇阻能力。

主權 台灣 中共 北京 南海 菲律賓 海馬士

