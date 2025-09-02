怕丟臉？金正恩捨專機改搭20小時火車訪陸 背後原因與普亭有關

中國大陸即將舉行九三閱兵，南韓中央日報報導，從日本媒體在瀋陽拍攝的畫面推測，北韓國家領導人金正恩預計於2日下午3時左右抵達北京。韓媒指出，金正恩選擇不搭乘更快的專機，一方面可能是為了避免尷尬，另一方面則可凸顯中方給予的「特別禮遇」。

中央日報與韓民族日報指出，金正恩前四次訪陸，第一次與第四次搭乘火車，第二次與第三次則使用專機。如果乘坐專機「蒼鷹1號」，全程僅需約1小時20分。若搭乘火車且途中不停站，則至少需18至20小時。

然而，以朝鮮國鳥命名的「蒼鷹1號」為前蘇聯時期生產的Il-62M型客機，具體出廠年份難以考證，有消息人士推測為上世紀80年代出廠。

由於Il-62M已停產且相對老舊，作為國家元首專機並不符合金正恩的身份象徵。如果搭乘「蒼鷹1號」，還必須遵循「多邊禮賓」而非「雙邊禮賓」，難免會與俄羅斯總統普亭等其他領導人的最新型專機相比。

朝鮮經濟論壇會長、交通問題專家安炳民（音譯）指出，普亭的專機為較新的Il-96型，「考慮到國家體面等因素，朝方大概希望避免外界將已停產的老舊機型蒼鷹1號拿來比較。」

此外，相較於專機，專列雖然速度較慢，但更能塑造「戮力從公之餘小歇片刻」的最高領導人形象。同時，專列進入中國境內後，將由中國專為中共中央政治局常委使用的「東風」型機車牽引，更能凸顯中方給予的「國賓級」特別禮遇。

另一個與專機不同之處在於，金正恩在北京停留期間，專列還可充當下榻場所。外交界預測金正恩可能入住2018年訪陸時下榻的釣魚台國賓館，但消息人士表示，沒聽說北韓禮賓團隊另行預訂下榻酒店，金正恩可能在列車上住宿，或使用北韓大使館。