捷克國會大選10月登場 前總理巴比斯造勢遇襲
捷克下月將舉行國會大選，前總理暨反對黨領袖巴比斯今天在造勢集會遭一名男子以金屬拐杖擊打頭部。巴比斯隨即被送醫檢查傷勢，現已出院休養；男子則當場遭逮捕，其攻擊動機目前不明。
英國廣播公司（BBC）報導，巴比斯（AndrejBabis）遇襲引發各界譴責，但他領導的反對黨「不滿公民行動黨」（Ano）將之歸咎於政府在「大型廣告牌和社群媒體」發動仇恨運動。
這起事件發生在多布拉鎮（Dobrá）舉行的集會上，該鎮位於捷克首都布拉格以東約376公里處。
與巴比斯一同出席集會的同黨國會議員尤赫爾卡（Aleš Juchelka）談到，巴比斯的頭部遭多次擊打。
巴比斯被立即送醫，在經過電腦斷層掃描檢查後，醫生准許他離開醫院。
捷克警方在社群平台X發布簡短聲明表示，員警在襲擊發生後立刻當場逮捕嫌犯，警方正以「妨害治安行為」調查這起事件。
巴比斯於2017年至2021年間擔任捷克總理。
現任捷克總理費亞拉（Petr Fiala）祝福巴比斯早日康復，並在自身政黨的選舉集會上強調，「政治不應存在暴力」。
捷克將於10月3日及4日舉行國會大選，根據民調，不滿公民行動黨很有可能贏得選舉。
