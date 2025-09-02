越南國慶80週年大閱兵 民眾自豪：前人犧牲換來獨立

今天越南於首都河內慶祝八月革命暨國慶80週年，規模空前，出動4萬人組成閱兵遊行隊伍。民眾自半夜開始準備，艷陽無法阻擋對國家的熱情與自豪。參與者告訴記者，國家因前人犧牲才換來自由與獨立，是民族重要紀念日。

越南今天早上6點半，盛大舉辦八月革命勝利與獨立紀念80週年慶祝活動，由87個方隊組成的閱兵遊行隊伍，走過首都河內胡志明陵寢前的巴亭廣場，步行時間長達一個多小時。上萬名民眾無懼豔陽，熱情參與。

活動前的2日凌晨，河內成了不夜城，人們聚集、走動，形成幾公里的長龍，在閱兵行經道路旁等待，空氣中充滿興奮的嘉年華氛圍，所有人都在期待一早的國慶大典。

小攤販也早早占了位，賣起烤香腸與金桔汁。路旁士兵怕等待無聊，大約四點便開始和街上民眾玩起喊口號和唱歌遊戲，軍民同樂。

越南「四架馬車」越共總書記蘇林（Tô Lâm）、國家主席梁強（Lương Cường）、總理范明正（PhạmMinh Chính）、國會主席陳青敏（Trần Thanh Mẫn）皆出席。多位前國家領袖也參與儀式。

蘇林在儀式中致詞指出，80年前胡志明在此宣讀「獨立宣言」，宣告越南民主共和國誕生，成為東南亞第一個人民民主國家。

他表示，要向「為祖國獨立、自由、統一和人民幸福而犧牲奉獻的革命先輩、億萬同胞和軍人致敬」。

蘇林盼越南成為世界各國的可靠夥伴。「我們尊重國際法和聯合國憲章，以和平方式解決分歧和爭端。我們絕不向任何侵犯獨立、主權、統一和領土完整的陰謀和行動妥協」。

此次閱兵史無前例大陣仗，有87個方隊參加，包括4個儀仗隊、22個軍事方隊、3個民兵和遊擊隊方隊、14個軍方和砲兵方隊、9個特警車輛方隊，及越南54個族裔代表組成的方隊等，共動員4萬參與者、逾200輛車輛，包含坦克車與裝甲車。

此外，中國、俄羅斯、寮國和柬埔寨等受邀國家的軍隊也在閱兵之列。中國解放軍走在其他受邀國家之前。

活動最後在越南傳統舞蹈、鼓陣與舞獅等藝術表演中拉下序幕，人潮約於上午9點逐漸散去。

儀式後，學生Lucas接受中央社採訪時表示，「非常感謝來自五湖四海的朋友、各位代表以及世界各地的人民，前來與我們的民族一同分享這份喜悅」。

他指出，「越南擁有豐富的歷史，對抗世界不同強權，我們會讓這天永存於歷史。我感到很光榮，能夠參加民族的重要時刻。9月2日是祖國獨立日，也是我們歷史上很重要的一天，承載著民族的記憶與榮光」。

芳英（Phương Anh）也是半夜開始準備，趕在凌晨兩點抵達現場。她用英文告訴記者，「很多人從世界各地來，還有許多越南人從外省來參與這場儀式，這對我的國家是非常大的盛事。身為越南人，我們也都覺得很驕傲。我們如今能擁有自由和獨立，是因為前一代的犧牲，他們讓越南更強並且獨立」。

許多越南人都表示對國家感到自豪。3點半抵達的阿文（Vân）向記者說，能夠參加紀念大會感到「無比自豪與幸福。作為一名越南兒女，我深深熱愛我的祖國，熱愛我的民族，也熱愛勤勞善良的越南人民」。

阿莊（Trang）和阿玄（Huyền）同樣難掩興奮地表示，「在越南國慶紀念活動中感到十分高興與幸福，心中充滿無比自豪。我為自己是越南人而驕傲，我愛越南，越南萬歲！」

寮國、柬埔寨、中國、俄羅斯、白俄羅斯都派高階代表參與，古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）則親自出席。

越美今年建交30週年，美國國務卿盧比歐（MarcoRubio）昨天也公開致賀，讚許越南的韌性、決心和進步，稱其為「印太地區的重要合作夥伴」。

美國為越南「全面戰略夥伴」，盧比歐盼兩國能強化安全、科技、海上安全、跨國犯罪等的合作，以促進印太地區和平與繁榮。