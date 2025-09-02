快訊

印尼示威已釀至少6死 20人下落不明

中央社／ 雅加達2日綜合外電報導
印尼最近因經濟狀況以及國會議員豐厚薪津引發暴力示威。 路透
人權團體今天表示，印尼最近因經濟狀況以及國會議員豐厚薪津引發的暴力示威，至少已導致6人死亡，20人下落不明。

失蹤者與暴力受害者委員會（KontraS）在聲明中表示：「截至9月1日，有23起失蹤人口通報。經過搜尋和查證，目前仍有20人未尋獲。」

該團體指出，這20人是在爪哇島的萬隆（Bandung）與德博（Depok）兩市，以及大雅加達首都區的中雅加達、東雅加達和北雅加達行政區失蹤。

根據印尼國家通訊社安塔拉（Antara）報導，雅加達警察局長蘇赫里（Asep Edi Suheri）昨天受訪時表示，8月25日以來，警方在雅加達的抗議活動中已逮捕1240人。

婦女團體聯盟原訂今天在雅加達國會前舉行更多抗議，但前一天取消原定行動。

印尼 雅加達

