快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

阿富汗地震逾800死 村莊一夜夷平、災民露宿街頭

中央社／ 阿富汗努爾加勒2日綜合外電報導
阿富汗八月卅一日發生規模六的極淺地震。圖為一日可見該國庫納爾省受災的村莊房屋滿目瘡痍（圖）及災民與救災的民防人員及軍人。（美聯社）
阿富汗八月卅一日發生規模六的極淺地震。圖為一日可見該國庫納爾省受災的村莊房屋滿目瘡痍（圖）及災民與救災的民防人員及軍人。（美聯社）

阿富汗東部日前發生規模6地震，多座村莊被夷為平地，截至目前已有超過800人罹難，許多災民無家可歸、露宿街頭，救難人員今天持續在瓦礫堆中搶救倖存者。

法新社報導，這起地震發生於8月31日深夜，重創地處偏遠、與巴基斯坦接壤的庫納爾省（Kunar）。

美國地質調查所（USGS）指出，震央位於南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）東北東方27公里處，震源深度僅8公里。

許多以泥土和石材建成、坐落在陡峭山谷中的簡陋房屋被地震震垮，救援人員徹夜搜索，試圖救出受困在瓦礫堆下的倖存者。

22歲災民古賈爾（Zafar Khan Gojar）說：「地震震垮了房間和牆壁，有些孩子死去，有些人受了傷。」古賈爾與家人已從努爾加勒（Nurgal）撤離到查拉拉巴市。

村民用白布裹住罹難孩童的遺體，在下葬前為他們誦經祈禱；與此同時，直升機不斷將傷者送往醫院。

還有人告訴記者：「大家都很害怕、也很緊張…孩子和婦女嚇得尖叫，我們一生中從未經歷過這樣的慘況。」

塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德（ZabihullahMujahid）表示，光是在震央附近的庫納爾省，就有約800人喪命、2500人受傷。

庫納爾省災害管理部門負責人伊桑（EhsanullahEhsan）對記者說，「有許多人仍受困在自家屋頂下方的瓦礫堆中」，並警告死亡人數恐怕還會進一步攀升。

聯合國機構告訴法新社，庫納爾省有些受災村莊的聯外道路中斷，阻礙救援工作。

阿富汗經常遭受地震侵襲，尤其在歐亞板塊和印度板塊交界附近的興都庫什山脈（Hindu KushMountains）地區。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）昨天在聲明中表示，聯合國正與阿富汗當局合作，以「迅速評估需求、提供緊急援助，並隨時準備調動更多資源」。

他說，聯合國全球緊急應變基金已釋出首筆500萬美元（約新台幣1.5億元）資金。

地震 聯合國 阿富汗

延伸閱讀

強震後的「死寂」：阿富汗東北部規模6地震，已知至少800死、2800傷

阿富汗強震已8百死 受國際制裁難救援

阿富汗強震增至逾800死 超過2500人受傷

阿富汗強震增至622死1500多傷 尚無外國政府伸援

相關新聞

一片死寂！阿富汗強震已至少800死、國際救援不管？

阿富汗東北部在2025年8月31日深夜發生規模6地震，已知造成至少800人罹難、2,800人受傷。因震源深度僅8公里，加上災區建築物結構不良、極為脆弱，導致大量房屋倒塌，造成重大傷亡。塔利班政府2021年重新掌權後阿富汗陷入嚴重的人道危機，對婦女的嚴格禁令和資金挪移降低國際社會援助意願，國家應對及救災能力極為有限。

自稱遭美1200枚飛彈對準 委內瑞拉嗆川普若攻擊「雙手沾鮮血」

委內瑞拉總統馬杜洛1日表示，若美國派往加勒比海的部隊向委內瑞拉發動攻擊，他「將依憲法宣布全民武裝共和國」。

專家：普亭藉川普擺脫全球孤立 烏克蘭戰爭「甚至不存在」

俄羅斯總統普亭3年前出席歐亞主要政治和安全組織的年度峰會時，顯得孤立無援，地位岌岌可危，但紐約時報分析指出，普亭的情勢已...

阿富汗地震逾800死 村莊一夜夷平、災民露宿街頭

阿富汗東部日前發生規模6地震，多座村莊被夷為平地，截至目前已有超過800人罹難，許多災民無家可歸、露宿街頭，救難人員今天...

《天津宣言》未提烏克蘭 習近平幫普丁留面子？

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁週二（9月2日）展開雙邊會談，是否能促使普丁與烏克蘭總統澤倫斯基會面…

日本出現反移民示威 馬斯克X留言表態支持

科技大亨馬斯克（Elon Musk）對日本一場反移民示威表達支持。在日本，外國出生的居民人數偏低，但主張「日本人優先」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。