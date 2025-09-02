自稱遭美1200枚飛彈對準 委內瑞拉嗆川普若攻擊「雙手沾鮮血」

委內瑞拉總統馬杜洛1日表示，若美國派往加勒比海的部隊向委內瑞拉發動攻擊，他「將依憲法宣布全民武裝共和國」。

CBS新聞報導，美國政府本周將在委內瑞拉近海加強海上部署，以打擊拉美毒梟威脅。雖然尚未明言會採取陸上行動，但馬杜洛政府已提前部署，派遣部隊駐守沿海與哥倫比亞邊界，並呼籲民眾加入民兵組織。

馬杜洛在記者會上聲稱，8艘美國軍艦「攜帶1200枚飛彈」正鎖定委內瑞拉，形容這是「過去百年來南美洲大陸面臨的最大威脅」。他強調，「面對這種最大規模的軍事壓力，我們已宣布委內瑞拉的防禦進入最高戰備狀態。」更痛批美方部署是「荒謬、不合理、不道德、絕對犯罪且血腥的威脅」。

五角大廈官員此前透露，美國海軍已在拉丁美洲周邊海域部署三艘驅逐艦及一艘巡洋艦；另外，三艘兩棲登陸艦將聯同4000多名水兵與陸戰隊員，於本周進入該海域。

一位知情人士此前向CBS新聞證實，川普已指示五角大廈，對認定為恐怖組織的拉美販毒集團動用軍事手段。川普政府已將8個拉美販毒集團列為恐怖組織，其中一個位於委內瑞拉，但目前尚不清楚美軍是否會採取行動，或是何時採取行動。

馬杜洛還在記者會上堅稱，自己是去年的總統選舉合法勝利者，並爆料委國政府與川普政府保持兩條溝通管道，一條是國務院，另一條是川普總統特別任務特使格瑞納爾。馬杜洛將美國國務卿魯比歐稱為「軍閥」，在加勒比海推動推翻委內瑞拉政府，而美軍若對委內瑞拉採取行動，將「使川普的雙手被鮮血玷汙」。

馬杜洛向川普喊話說：「政權更替的政策已經走到盡頭，以政權更替作為全球戰略也已徹底失敗。你無法在委內瑞拉強行塑造任何局面。」