《天津宣言》未提烏克蘭 習近平幫普丁留面子？

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁週二（9月2日）展開雙邊會談，是否能促使普丁與烏克蘭總統澤倫斯基會面，並進一步推動俄烏停火，成為各界關注焦點。

此前，普丁在上海合作組織（簡稱上合組織）峰會期間，為俄國入侵烏克蘭的行為辯解，稱烏克蘭戰爭是因為基輔受到西方支持發動的「政變」，以及北約持續東擴所造成。普丁提到他上個月於阿拉斯加和美國總統川普的談話，聲稱已經達成了「可為和平鋪路的共識」。

值得注意的是，在中國政府週一公布的《天津宣言》中，長達20多頁的文件裡提到了以哈衝突，譴責造成加薩平民傷亡和人道危機的行為，以及以色列和美國於6月對上合組織成員國伊朗核設施的攻擊，卻沒有提及已經持續長達3年的俄烏戰爭。

對此，烏克蘭外交部透過聲明回應《天津宣言》：「令人訝異的是，自第二次世界大戰以來，歐洲最大規模的侵略戰爭，竟然沒有被納入這樣一份重要的文件當中。」

烏方還指出，刻意忽略俄烏衝突是莫斯科試圖藉此「營造世界對俄羅斯入侵烏克蘭問題上，意見分歧的假象」，想藉此展現出只有西方國家支持烏克蘭。

烏克蘭外交部補充：「鑑於中國在地緣政治中的重要角色，我們歡迎北京在以《聯合國憲章》為基礎的前提下，積極參與促進對烏克蘭的和平努力。」

習近平為印俄合作牽線

儘管上合組織峰會期間並未達成任何重大決定，但在美國總統川普試圖切斷俄羅斯與中國的聯繫、要求印度停止購買俄羅斯石油之際，習近平、普丁和印度總理莫迪在天津相互擁抱、有說有笑的畫面，也向美方釋出了強而有力的訊息。

川普政府為了推動烏克蘭和平協議，不斷擴大對印度施壓，要求該國停止購買俄羅斯原油，還因此對印度加徵50％的高額關稅。但莫迪並未因此遠離俄羅斯，反而在週一與普丁會談時，強調了雙邊合作關係。莫迪稱，雙方探討了在「貿易、化肥、太空、安全與文化等所有領域」深化合作的可能。

預計將於12月訪問印度的普丁也稱呼莫迪為「親愛的朋友」，並表示：「俄羅斯和印度數十年來一直保持著友好且互信的特殊關係。這正是我們未來持續發展雙邊關係的基礎。」

中俄印關係：友善也有底線

《華爾街日報》引述澳洲洛伊研究所執行長富利洛夫（Michael Fullilove）分析報導，天津會談的友好氣氛將為西方各國敲響警鐘。他指出，川普對普丁的溫和態度實際上並沒有讓俄羅斯疏遠中國；美國持續對莫迪施壓也反倒讓印度跟俄羅斯越走越近，並讓中印關係升溫。

墨卡托中國研究所分析員宋高祖向DW表示，各成員國在《天津宣言》中，針對譴責今年4月的帕哈甘姆（Pahalgam）恐攻事件達成共識，讓印度備感尊重；對以色列和美國打擊伊朗核設施的一致反對立場，也可以被解讀為印度在被川普政府徵收50％的高額對等關稅後，對美的態度出現轉變。

日本印度太平洋問題研究所（RIIPA） 兼任研究員胡莎娜（Sana Hashmi）也告訴DW，這可能對中國有利，因為這樣的態度顯示出印度不再那麼親近美國，如果能夠把這一點放大、加以宣傳，並向美國展示「印度不再是你們俱樂部的一員，現在開始轉向我們這一邊」，那麼這對中國的地緣政治戰略是有價值的。

值得注意的是，雖然印度在上合峰會期間對中國及俄羅斯展現了積極合作的態度，但並沒有和其他成員國一起支持中國的「一帶一路」倡議，莫迪也不會出席北京本週三的大規模閱兵儀式，凸顯出中印關係仍存在根本性未決的問題。

胡莎娜也指出，中印之間仍然缺乏互信，中印俄三方此次的態度相較於實質性的結盟，反而更像是一場平衡行動（balancing act）。

