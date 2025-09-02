日本出現反移民示威 馬斯克X留言表態支持

快訊

中央社／ 東京2日綜合外電報導
馬斯克（Elon Musk）。 路透
科技大亨馬斯克（Elon Musk）對日本一場反移民示威表達支持。在日本，外國出生的居民人數偏低，但主張「日本人優先」的參政黨在最近的選舉中表現出色。

法新社報導，身兼特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長、曾任美國總統川普（DonaldTrump）顧問的馬斯克，過去也曾支持其他國家的極右翼政黨，例如德國另類選擇黨（Alternative forGermany）。

9月1日，出生於南非的馬斯克在社群平台X上對「英國愛國者」（The British Patriot）帳號發布的日本小型集會影片留言表示「很好」。

這個帳號自稱是「具有本土血統且引以為傲的英國白人男子」，並表示這段影片顯示日本抗議群眾「要求驅逐所有非法移民」。

這個帳號還提到：「從澳洲到歐洲再到日本，公民正在團結起來推動讓移民返鄉。」

這段影片似乎是8月30日在港口城市大阪拍攝，顯示民眾舉著日本國旗與反對大規模移民的標語，其中一個寫著「別讓日本變成非洲」。

相較於其他富裕經濟體，日本的移民人數仍然偏低；且民調顯示，移民議題也是選民關注度較低的項目。但由於人口老化、生育率為全球最低之一，加上多個產業面臨勞動力缺短，日本的移民人數正在增加。

今年7月，反移民的參政黨在參議院選舉表現不俗，席次從2席增至15席。在眾議院則有3名議員。

參政黨的政黨方針與全球其他民粹運動相呼應，抨擊「精英主義」與「全球主義」，並宣稱要「將權力還給人民」。

