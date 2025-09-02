快訊

Galaxy Z Fold7開箱！8吋超薄大螢幕 實測7項AI功能完美搭配

解釋柯文哲便利貼！彭振聲還原認罪過程：檢察官說是圖利我就認罪

華航、長榮深度布局美國航網 星宇突圍班機時刻藏玄機

阿富汗強震已8百死 受國際制裁難救援

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
阿富汗近日發生規模6強震，但因為缺乏基礎建設、遭國際制裁，讓救災局勢相當艱困。（中央社示意圖）
阿富汗近日發生規模6強震，但因為缺乏基礎建設、遭國際制裁，讓救災局勢相當艱困。（中央社示意圖）

阿富汗在國際上備受孤立，雖遭逢強震但恐難獲得國際援助。阿富汗東部楠格哈爾省近日發生規模6的大地震，由於震源深度僅8公里，因此造成非常嚴重的傷亡，目前已知超過8百人死亡、大量房屋傾倒。目前英國、印度與聯合國有提供緊急援助，但阿富汗長年受到國際抵制與制裁，狀況仍十分困難。

根據《英國廣播公司》報導，阿富汗東部近日發生規模6的強震，且接續還有數起規模5以上的餘震，由於地震深度都在10公里以內，因此造成非常嚴重的損害。目前統計已超過8百人死亡、2500人受傷，且數量持續增加。附近的努加爾地區，95%的村落都被摧毀，有一半的民眾因為地震造成的損害而受傷。

多山被制裁難救援

由於阿富汗地形崎嶇、多山，且各地都相對孤立，因此交通與物資運輸相當困難，《聯合國》提到，將對阿富汗提供緊急人道援助，《土耳其通訊社》提到，印度、英國等國家也都將提供緊急援助，另外，中國與瑞士也將提供人道援助。

但阿富汗長年受到國際制裁，物資與基礎建設都相當缺乏，2021年被塔利班政府控制後，僅有俄羅斯承認塔利班，許多國際人道組織也暫緩在阿富汗的人道工作，因此救災也不容易。阿富汗其實也常發生地震，2022、2023年，分別有大地震造成2千多人與1千多人死亡。

【更多精采內容，詳見

地震 阿富汗

延伸閱讀

阿富汗強震增至逾800死 超過2500人受傷

阿富汗強震增至622死1500多傷 尚無外國政府伸援

葉門青年運動突襲聯合國辦公室 拘留11名工作人員

影／阿富汗6.0強震已610死！狂搖畫面曝 350公里外巴基斯坦也有感

相關新聞

一片死寂！阿富汗強震已至少800死、國際救援不管？

阿富汗東北部在2025年8月31日深夜發生規模6地震，已知造成至少800人罹難、2,800人受傷。因震源深度僅8公里，加上災區建築物結構不良、極為脆弱，導致大量房屋倒塌，造成重大傷亡。塔利班政府2021年重新掌權後阿富汗陷入嚴重的人道危機，對婦女的嚴格禁令和資金挪移降低國際社會援助意願，國家應對及救災能力極為有限。

自稱遭美1200枚飛彈對準 委內瑞拉嗆川普若攻擊「雙手沾鮮血」

委內瑞拉總統馬杜洛1日表示，若美國派往加勒比海的部隊向委內瑞拉發動攻擊，他「將依憲法宣布全民武裝共和國」。

專家：普亭藉川普擺脫全球孤立 烏克蘭戰爭「甚至不存在」

俄羅斯總統普亭3年前出席歐亞主要政治和安全組織的年度峰會時，顯得孤立無援，地位岌岌可危，但紐約時報分析指出，普亭的情勢已...

阿富汗地震逾800死 村莊一夜夷平、災民露宿街頭

阿富汗東部日前發生規模6地震，多座村莊被夷為平地，截至目前已有超過800人罹難，許多災民無家可歸、露宿街頭，救難人員今天...

《天津宣言》未提烏克蘭 習近平幫普丁留面子？

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普丁週二（9月2日）展開雙邊會談，是否能促使普丁與烏克蘭總統澤倫斯基會面…

日本出現反移民示威 馬斯克X留言表態支持

科技大亨馬斯克（Elon Musk）對日本一場反移民示威表達支持。在日本，外國出生的居民人數偏低，但主張「日本人優先」的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。