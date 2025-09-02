快訊

美媒盤點九三閱兵軍事看點 西方專家：檢驗中共戰力或扯淡？

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
中國國家主席習近平9月1日出席在天津舉行上海合作組織峰會。新華社
中國國家主席習近平9月1日出席在天津舉行上海合作組織峰會。新華社

中國大陸國家主席習近平9月3日將在天安門廣場舉行抗戰勝利80周年閱兵，這是北京自2019年以來首次大規模軍力展示，引發西方軍事界高度關注，觀望是否推出新型洲際彈道飛彈、超音速飛彈、極音速飛彈，而無人機和戰機也會是主要看點。專家直言，這是一場「武力展示」，意在震懾鄰國並彰顯解放軍軍力不容小覷；但也有人提醒，解放軍缺乏實戰檢驗，外界仍將審視這場閱兵究竟展現真實戰力，還是僅止於政治秀。

「這絕對是一場武力展示，」新加坡拉惹勒南國際關係學院學者唐安竹（Drew Thompson）直言，「意在讓中國鄰國及國際社會見識其軍力不容小覷。」

這次閱兵是中國自2019年以來首次舉行，預計持續約70分鐘，將有多項軍備首次公開亮相。除了部隊行進外，現場還將展示逾百架國產飛機及數百件地面裝備，號稱「隨時可投入實戰」。

可能展出的亮點還有防空與飛彈系統，包括紅旗-19，以及更先進的紅旗-26與紅旗-29，均設計用於攔截彈道飛彈，據信性能可與美國同類系統相媲美。

軍事觀察人士同時關注中國是否會推出新型洲際彈道飛彈，以及超音速與極音速飛彈。日本防衛研究所主任研究員山口信治（Shinji Yamaguchi）指出，這類武器對美國海軍艦艇構成嚴重威脅，而這些艦艇正是美國在亞太地區任何軍事介入的核心力量。

此外，中國料將展示自主無人機。山口指出，俄烏戰爭已凸顯無人機徹底改變作戰方式，中國甚至可能展出海上無人機。他分析，一旦爆發衝突，北京可在台灣海峽及其他戰略要地部署這類裝備，以加強情報、監視與偵察。

戰機同樣是關注焦點。特別是今年5月的印巴衝突中，巴基斯坦動用中國製殲-10C戰機擊落印度戰機，更凸顯中製武器的戰場應用。

美國國家廣播公司（NBC News）引述華府智庫「新美國安全中心」學者卡尼亞（Elsa B. Kania）則指出，如今解放軍已成為更具實力的部隊，在許多方面接近美軍，某些層面甚至可說已經並駕齊驅。解放軍目標在2035年前基本達成軍隊現代化目標，並在2049年中共建政百年實現「世界一流」軍隊。

不過，專家同時提醒，中共軍力缺乏近期實戰檢驗，解放軍上一次大規模戰爭經驗仍停留在1979年的對越戰爭。唐安竹強調：「這些都未經實戰測試，沒有人真正知道實力如何。或許這也是中國依靠閱兵這種傳統方式來進行威懾與傳達訊號的原因之一。」

每日郵報引述華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）資深研究員彼得斯（Rob Peters）表示，美國分析家將仔細觀察北京閱兵，「搞清楚中共科技實力是否真有進展，抑或是扯淡」。

