日本參議員石井章辭職 涉嫌詐領助理費被查

日本參議院議員石井章因為涉嫌詐領公設秘書薪資，被東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）調查。他已被在野黨「日本維新會」開除黨籍，昨天向參議院請辭獲准。

日本放送協會（NHK）報導，石井章目前68歲，涉嫌把實際沒從事公設秘書的人員申報為公設秘書，並領取公設秘書薪資。東京地檢特搜部正在以詐欺罪嫌辦案。

他因此在8月29日表達辭職意願，並於昨天下午向參議院議長關口昌一提交辭呈後獲准。

石井章早年曾擔任過茨城縣取手市議會議員，後來在2009年以民主黨籍身分，首度當選比例代表選區的眾議員。

他2016年代表「大阪維新會」（現名為日本維新會）投入參議院選舉，並兩度當選比例代表選區的參議員，且擔任過日本維新會國會議員總會會長等黨內要職。

日本維新會指出，石井章因涉案行為損及黨譽，已在8月29日祭出除名處分。

他擔任國會議員期間，曾經訪問過台灣。

石井章辭職後，空缺預計由日本維新會在2022年參議院比例代表的候補名單成員上野螢遞補。