金正恩搭綠色專列訪中 設有辦公室可裝兩輛賓士車

北韓領導人金正恩今天搭乘他的綠色專屬列車從平壤出發前往北京，仰賴這種行駛緩慢但經特殊設計的交通方式外訪。專家說，這些列車通常設有辦公室，且可運載兩輛裝甲賓士車。

路透社報導，數十年來，北韓歷任領導人都是搭乘專列出訪。專家說，與北韓老舊的民航機隊相比，這些防彈列車為大批隨行人員、維安人員、食物與各項設施提供更安全且舒適的空間，也提供讓他們在會議前討論議程的場所。

自從2011年底成為北韓領導人以來，金正恩曾多次搭乘專列訪問中國、越南與俄羅斯。

● 專列內部有什麼？

外界並不清楚金正恩過去多年來究竟動用了多少列車，但南韓的北韓交通專家安炳民（Ahn Byung-min，譯音）表示，出於安全考量，通常會需要多列列車。

安炳民說，這些列車每列有10到15節車廂，其中有些僅供領導人使用，包括臥室，其他車廂則用來載運維安人員與醫療人員。

他又說，這些列車通常也有設有金正恩的辦公室、通訊設備、餐廳，以及可運載兩輛裝甲賓士（Mercedes）車的車廂。

北韓國營媒體今天刊出的照片顯示，金正恩與高階官員在一節印有金色徽章的綠色車廂旁邊休息抽菸，他還坐在一間有木質牆板的辦公室裡，身後有一個大型金色徽章，旁邊擺放著北韓國旗。

金正恩的辦公桌上擺放著一台烙有金色標誌的筆記型電腦、一台電話、具有標誌性的菸盒，以及裝有藍色或透明液體的瓶子。窗戶則掛著藍金色相間的窗簾。

北韓國營媒體2018年發布的影片顯示，金正恩曾在一節寬敞的車廂內會見中國高層官員，車廂內部擺放著粉紅色沙發。

2020年，北韓國營電視台的畫面顯示，金正恩搭乘火車前往颱風重創地區勘災，讓外界得以一窺其中一節車廂的內裝，裡頭有花朵造型燈飾與斑馬紋布椅。

俄羅斯官員普里克夫斯基（Konstantin Pulikovsky）在2020年出版的「東方列車」（Orient Express）一書中，曾提到金正恩父親、前領導人金正日（Kim JongIl）搭乘專列前往莫斯科的3週行程。

根據書中描述，當時列車上載著從巴黎空運而來的波爾多（Bordeaux）與薄酒萊（Beaujolais）紅酒箱，以及活龍蝦。

● 火車如何跨越國界？

安炳民表示，當金正恩搭乘列車前往俄羅斯，包括2023年參加與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的高峰會時，由於兩國使用的軌距不同，列車的車輪組件必須在邊境車站重新安裝。

曾寫過北韓鐵路相關書籍的南韓前火車工程師金漢泰（Kim Han-tae，譯音）表示，雖然中國沒有提出這類要求，但一旦金正恩的列車過境，就會由中國的火車頭牽引，因為當地的工程師熟悉鐵路系統與信號。

根據媒體影像畫面，金正恩過去搭乘專列前往與中國國家主席習近平舉行峰會時，特製列車車廂通常是由綠色的DF11Z型火車頭牽引，這些火車頭是由中國製造，印有中國國家鐵路集團的標誌，且至少有3組不同的序號註冊號碼。

安炳民指出，這些序號不是0001就是0002，表明中國為金正恩提供的是保留給最高層官員使用的火車頭。

2019年，當金正恩經過中國前往越南與美國總統川普（Donald Trump）舉行峰會時，他的專列是由印有中國國家鐵路標誌的紅黃色火車頭牽引。

安炳民說，這個列車在中國鐵路網上最快時速可達80公里，而在北韓鐵路上的最高時速僅為45公里。

● 誰會使用這些專列？

北韓國父、金正恩的祖父金日成（Kim Il Sung），在他統治期間直到1994年逝世為止，都經常搭乘專列外訪。

金正日有3度全靠搭乘專列前往俄羅斯，其中2001年赴莫斯科之行，全程達2萬公里。

金正日於2011年底據稱在專列上因心臟病發過世，當時所乘坐的車廂目前陳列於他的陵寢內。

這列專車一直是國家宣傳的核心，用來呈現執政的金氏家族乘坐長途列車，前往全球各地會見普通北韓民眾。

2022年，國營電視台播出金正恩展開所謂「全面列車巡迴」的畫面，當時他前往北韓各地視察玉米作物，並宣傳「共產主義烏托邦」。