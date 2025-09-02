快訊

從國會自肥到外送員之死 印尼全國抗議原因一次看

中央社／ 雅加達2日綜合外電報導
印尼憤怒的示威者在全國多座城市縱火，焚燒地方議會大樓與警察總部。 路透
印尼憤怒的示威者在全國多座城市縱火，焚燒地方議會大樓與警察總部。 路透

一波暴力抗議浪潮席捲印尼，迄今已釀6人死亡；外界認為，這是對總統印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）執政的一大考驗。

美聯社報導，印尼鎮暴警察與扔擲石塊的抗議群眾上週在首都雅加達爆發衝突後，迅速演變成為全國性大規模示威。

憤怒的示威者在全國多座城市縱火焚燒地方議會大樓與警察總部、破壞基礎設施、洗劫辦公設施和政要住宅，並焚燒車輛。普拉伯沃昨天下令安全部隊嚴厲執法，以平息抗議活動。

普拉伯沃說：「有跡象顯示這些行為已屬非法，甚至涉及叛國與恐怖主義。我已下令軍警採取最嚴厲的措施，依法打擊破壞公共設施、洗劫個人住宅和經濟中心的行為。」

普拉伯沃也以全國抗議升級為由，取消原定前往中國訪問的行程。

●抗議原因

印尼民眾因不滿國會議員享有過於優渥的福利，而在各地發起抗議活動。

在多數民眾為生活成本、稅金與失業率節節高升而苦苦掙扎之際，印尼580名國會議員據報每月坐領高薪，還能領取5000萬印尼盾（約新台幣9.6萬元）的住房津貼，這幾乎是雅加達最低工資的10倍。

●死亡人數

在警用裝甲車撞死一名21歲外送員之後，示威活動8月28日演變成暴動。

目擊者告訴印尼電視台，一輛警用裝甲車突然加速衝向示威人群，撞倒當時正在跑外送的阿梵（AffanKurniawan），隨後更從他身上輾過。

示威群眾8月29日晚間在蘇拉威西島（Sulawesi）的錫江（Makassar）縱火焚燒議會大樓，導致多人受困火場，造成3人死亡、5人送醫。在另一場騷亂中，一名疑似偽裝成外送員的警察情報人員遭民眾怒毆喪命。

日惹（Yogyakarta）當局表示，一名大學生在警民衝突中遭石塊砸死，使死亡人數上升至6人。

●抗議的代價

在連續5天的抗議中，雅加達當局拘捕了1240名滋事者。雅加達省長阿農（Pramono Anung）說，抗議群眾焚毀公車、地鐵站和其他基礎設施，這波動亂已造成高達550億印尼盾（約新台幣1億元）的損失。

雅加達衛生當局說，共有469人在這波暴力抗議中受傷，其中97人住院治療。

短影音平台TikTok則發布聲明指出，由於印尼抗議活動持續升溫，TikTok將暫停在印尼的直播功能。

此外，美國、澳洲、法國、加拿大以及東南亞多國駐印尼大使館與領事館皆發布旅遊警告，建議其在印尼的公民避開示威區域或大型公眾集會。

●政府讓步

民怨四起迫使印尼政府做出罕見讓步，普拉伯沃在電視直播記者會宣布，政府將削減國會議員的福利與特權，包括備受爭議的住房津貼，並中止所費不貲的議員出國考察行程。

普拉伯沃同時表示，他已下令對外送員之死展開迅速且透明的調查，而政府也將給予阿梵家人經濟方面的支持。

普拉伯沃呼籲民眾以和平且具建設性的方式表達訴求，並承諾「會傾聽人民的聲音」。

●經濟現實

分析人士認為，這波暴力抗議浪潮，凸顯印尼民眾對經濟困境以及官員不食人間煙火等問題積怨已久。

普拉伯沃在競選期間，承諾要在5年內將經濟成長率提升至8%，並讓這個東南亞最大經濟體成為投資熱點。

但觀察人士認為，他的承諾過於雄心勃勃，尤其在美國總統川普對印尼商品加徵19%關稅後，令印尼經濟前景更添不確定性。

印尼 普拉伯沃

