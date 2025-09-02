快訊

金正恩專列今晨進入中國境內 隨行人員受矚目

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
朝中社2日發布照片顯示金正恩在專列車廂內，與幕僚交談。路透
朝中社2日發布照片顯示金正恩在專列車廂內，與幕僚交談。路透

北朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》報導，北韓國務委員長金正恩所乘坐的專用列車，於2日凌晨越過朝中邊境，進入中國大陸境內。

報導指出，金正恩應中國國家主席習近平邀請，於1日搭乘專用列車自平壤出發，前往出席中國抗日戰爭勝利80週年紀念活動，並於2日凌晨通過國境。

報導透露，勞動黨與政府主要幹部隨行，公開照片也確認外交部長崔善姬與國際部長金成男隨行。不過，對金正恩的妻子李雪主及女兒金珠愛是否同行，報導未提及。

此外，出發前在平壤車站月台，趙甬元、金德訓這兩位黨書記接受金正恩指示的畫面被公開，但尚不清楚兩人是否登上列車，或僅在月台送行。

值得注意的是，北韓首次在最高領導人出訪後立即公開此行消息。2023年9月金正恩訪問俄羅斯時，官方媒體是在出發兩天後才報導。

金正恩乘專用列車於1日下午從平壤出發，經新義州與丹東之間的鴨綠江鐵橋進入中國，預計於2日抵達北京，正好在九三活動前夕。依照過往經驗，平壤至北京的行程約需20小時。

金正恩將於3日在北京出席中國抗戰勝利80週年軍事閱兵，與俄羅斯總統普亭等人共同參加。金正恩這次訪中，是自2019年1月以來，時隔6年8個月的首次。

