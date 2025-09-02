共軍飛彈驅逐艦繞行日本列島一周 日反潛機監控

快訊

中央社／ 東京2日專電

日本觀察到中共軍方的飛彈驅逐艦、補給艦等7月以來在日本周邊海域多次現蹤，航經東海、日本海、鄂霍次克海，在沖繩縣的周邊海域由太平洋再返回東海。日本派出反潛機等持續監控，並蒐集相關資訊。

日本富士電視台新聞網報導，日本防衛省昨天表示，觀察到中國海軍旅洋III級飛彈驅逐艦（共軍稱052D型飛彈驅逐艦）與福池級補給艦（共軍稱903型綜合補給艦）8月31日航行在沖繩本島與宮古島之間，朝西北前進，然後航向東海的方向。

日本防衛省也發現到這2艘共軍艦艇7月24日航經日本的九州與朝鮮半島之間的對馬海峽，8月8日穿越北海道北方的宗谷海峽，之後航經太平洋，幾乎繞行日本列島周邊一周。

共軍的飛彈驅逐艦與補給艦在穿越宗谷海峽之際，與俄羅斯海軍的驅逐艦一同航行，在太平洋進行「聯合巡邏」。

對於共軍艦艇的動向，日本海上自衛隊的反潛機等持續監控，並蒐集相關資訊。

