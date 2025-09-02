承認巴勒斯坦國 比利時：將於聯合國大會表態

比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）今天宣布，比利時將在9月的聯合國大會（General Assembly）承認巴勒斯坦國。

法新社報導，佩瑞弗在社群平台X發文說：「比利時將在聯合國大會上承認巴勒斯坦！我們同時對以色列政府祭出強力制裁。」

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）7月已表態，法國將在9月9日至23日於紐約舉行的聯合國大會上承認巴勒斯坦國。之後，已有十多個西方國家呼籲其他國家跟進。

佩瑞弗指出，這項決定是基於加薩（Gaza）地區發生的人道悲劇。以色列對加薩的軍事行動迫使大多數居民至少流離失所一次，聯合國並已經宣告當地出現饑荒。

佩瑞弗表示，「面對以色列違反國際法所發動的暴力行為，根據比利時在國際社會上的義務，包含防止任何種族滅絕的責任，我們必須採取果斷措施」，升高施壓以色列政府及控制加薩的巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）。

他強調：「這並非為了懲罰以色列人民，而是希望確保其政府尊重國際法與人道法，並採取實質行動改善當地情勢。」