日本執政黨分析參院大選敗因 黨高層去留成焦點

日本執政黨自民黨今天上午將在「參議院選舉總括委員會」上彙整分析7月參議院大選慘敗的報告，下午提交自民黨眾參兩院議員大會。包括首相、自民黨總裁石破茂，自民黨幹事長（秘書長）森山裕等黨高層，可能被追究責任。

日本每日新聞報導，石破茂昨天在首相官邸（行政中心）與森山裕、自民黨選舉對策委員長木原誠二會談，一般認為，是協商是否辭職等問題。

日本7月20日舉行參議院大選投開票結果，自民黨加上未改選的席次，未能取得過半。為分析敗因，成立參議院選舉總括委員會，由森山裕擔任召集人，從7月底開始聽取落選議員的意見。

分析敗因的草案列出幾點，包括作為物價飆漲的對策，提出普發2萬日圓（約新台幣4242元）至4萬日圓現金的政見、派閥「小金庫」事件等問題、參議員失言說出「幸好地震發生在能登」等。

報導說，分析參議院大選敗因的報告可能會強調責任在於自民黨整體，而不記載首相個人的責任。

但是，石破政府去年秋天的眾議院大選、今年夏天的東京都議會選舉及7月的參議院大選率領自民黨應戰3連敗，眾參兩院大會上，首相該負起的責任勢必被追究。自民黨「四役」包括幹事長森山裕、總務會長鈴木俊一、政調會長小野寺五典、選舉對策委員長木原誠二可能請辭，以示負責。

日本共同社報導，在分析參議院大選敗因報告彙整的階段，幹事長森山裕的去留成為焦點。一般認為，如果森山請辭，總務會長、政調會長等黨執行部高層將跟進。

如果首相石破同意自民黨「四役」辭職的話，須開始著手安排繼任人事，但自民黨目前向心力低落之際，很難安排人事，石破為了執政，可能予以慰留。

日本朝日電視台報導，今天分析參議院大選敗因結束後，自民黨將開始進行是否辦理「臨時總裁選舉」的手續。如果要提前實施總裁選舉，按自民黨的規定，須國會議員及都道府縣連代表（地方黨部代表）過半數、有172人要求實施才行。

自民黨幹事長森山裕8月30日表示，「最重要的是，若民意與自民黨內意見不同，是很恐怖的事」。森山認為，各媒體民調顯示，大多數民眾回答「石破沒必要下台」，但黨內卻有同志想拉石破下台。