快訊

問卷好禮加碼！「udn飼主聲音大調查」再抽7-ELEVEN 百元購物金100份

馬桶黑一圈、尿垢刷不掉？內行網友推便宜1物：一晚見效

父親病重離世「老貓1小時後跟著走」 家屬淚崩：牠怕爸1個人路上寂寞

日本執政黨分析參院大選敗因 黨高層去留成焦點

中央社／ 東京2日專電
日本首相石破茂。(歐新社)
日本首相石破茂。(歐新社)

日本執政黨自民黨今天上午將在「參議院選舉總括委員會」上彙整分析7月參議院大選慘敗的報告，下午提交自民黨眾參兩院議員大會。包括首相、自民黨總裁石破茂，自民黨幹事長（秘書長）森山裕等黨高層，可能被追究責任。

日本每日新聞報導，石破茂昨天在首相官邸（行政中心）與森山裕、自民黨選舉對策委員長木原誠二會談，一般認為，是協商是否辭職等問題。

日本7月20日舉行參議院大選投開票結果，自民黨加上未改選的席次，未能取得過半。為分析敗因，成立參議院選舉總括委員會，由森山裕擔任召集人，從7月底開始聽取落選議員的意見。

分析敗因的草案列出幾點，包括作為物價飆漲的對策，提出普發2萬日圓（約新台幣4242元）至4萬日圓現金的政見、派閥「小金庫」事件等問題、參議員失言說出「幸好地震發生在能登」等。

報導說，分析參議院大選敗因的報告可能會強調責任在於自民黨整體，而不記載首相個人的責任。

但是，石破政府去年秋天的眾議院大選、今年夏天的東京都議會選舉及7月的參議院大選率領自民黨應戰3連敗，眾參兩院大會上，首相該負起的責任勢必被追究。自民黨「四役」包括幹事長森山裕、總務會長鈴木俊一、政調會長小野寺五典、選舉對策委員長木原誠二可能請辭，以示負責。

日本共同社報導，在分析參議院大選敗因報告彙整的階段，幹事長森山裕的去留成為焦點。一般認為，如果森山請辭，總務會長、政調會長等黨執行部高層將跟進。

如果首相石破同意自民黨「四役」辭職的話，須開始著手安排繼任人事，但自民黨目前向心力低落之際，很難安排人事，石破為了執政，可能予以慰留。

日本朝日電視台報導，今天分析參議院大選敗因結束後，自民黨將開始進行是否辦理「臨時總裁選舉」的手續。如果要提前實施總裁選舉，按自民黨的規定，須國會議員及都道府縣連代表（地方黨部代表）過半數、有172人要求實施才行。

自民黨幹事長森山裕8月30日表示，「最重要的是，若民意與自民黨內意見不同，是很恐怖的事」。森山認為，各媒體民調顯示，大多數民眾回答「石破沒必要下台」，但黨內卻有同志想拉石破下台。

自民黨 石破茂

延伸閱讀

莫迪來訪敲定合作案 印度將獲日投資680億美元

日印峰會更新安保合作宣言 對中國擴張表達深切擔憂

日本自民黨在參院選舉慘敗後 石破內閣8月民調回升

自民黨幹事長森山裕去留受關注 恐牽動石破茂下台時機

相關新聞

2名台灣人潛水進沖繩「蛇洞」 專家揭它為何危險

8月31日下午台灣男子陳柏翰與家人朋友等一行4人，在台籍潛水教練蕭向育帶領下於沖繩縣恩納村近海潛水，陳、蕭兩人遲未浮出水...

習普金明歷史同框掀「新冷戰」？ 金正恩赴北京專列畫面曝光

中國大陸國家主席習近平9月3日將於天安門廣場舉行閱兵儀式，屆時俄羅斯總統普亭與北韓最高領導人金正恩也將出席。北韓外務省2...

慘死東京街頭的韓女曾向日警求助 男友假裝搭機又回來下痛手

日本東京世田谷區昨（1日）下午發生韓籍女子被韓籍男友當街砍死的不幸事件。讀賣新聞報導，遇害的方智媛（音譯）上周五向警方求...

西方專家解讀天津峰會：美中比拚揭幕 對決攸關川普歷史地位

專研戰略、外交及治國的美國佛羅里達大學教授密德（Walter Russell Mead）9月1日在華爾街日報以「川普的決...

川普加薩戰後計畫強遷2百萬人 挨轟「教科書級國際犯罪案例」

美國政府內部正流傳一項巴勒斯坦加薩走廊的戰後計畫，以美國總統川普「接管」加薩的宣示為藍本，構想將其變為美國託管地至少十年...

從國會自肥到外送員之死 印尼全國抗議原因一次看

一波暴力抗議浪潮席捲印尼，迄今已釀6人死亡；外界認為，這是對總統印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）執政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。