訪中之前金正恩連日視察軍工單位 暗示正研發新型洲際飛彈
韓聯社引述朝中社2日報導，北韓國務委員會委員長金正恩1日視察飛彈總局旗下化學材料綜合研究院研究所，了解碳纖維複合材料生產工序和高功率導彈發動機生產情況。
報導指出，採用碳纖維複合材料的新型固體發動機的最大推力達到1960千牛頓（kN），這將用於洲際彈道飛彈（ICBM）火星炮-19系列和新一代洲際彈道飛彈火星炮-20。金正恩稱讚，這是具有重要意義的成果，預告將在加強戰略飛彈武力、提升性能方面發生重大變革。
這是北韓公開表明正在研發新型洲際彈道飛彈火星炮-20。現有的火星炮-18射程超1.5萬公里，被認為可覆蓋美國全境。火星炮-20射程和彈頭重量有可能朝著擴大射程或增加彈頭重量、增強破壞力的方向研發。
金正恩8月31日視察日前投產的一家重要軍工企業，檢查飛彈生產能力。分析認為，金正恩在訪華前連日視察軍工單位，或意在彰顯擁核子大國地位，展示其擁有可將美國納入射程範圍內的平台。
