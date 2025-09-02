快訊

訪中之前金正恩連日視察軍工單位 暗示正研發新型洲際飛彈

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
金正恩（左）1日前往飛彈總局旗下化學材料總壓研究院研究所，了解碳纖維複合材料生產工序和高功率導彈發動機生產情況。 朝中社／美聯社
金正恩（左）1日前往飛彈總局旗下化學材料總壓研究院研究所，了解碳纖維複合材料生產工序和高功率導彈發動機生產情況。 朝中社／美聯社

韓聯社引述朝中社2日報導，北韓國務委員會委員長金正恩1日視察飛彈總局旗下化學材料綜合研究院研究所，了解碳纖維複合材料生產工序和高功率導彈發動機生產情況。

報導指出，採用碳纖維複合材料的新型固體發動機的最大推力達到1960千牛頓（kN），這將用於洲際彈道飛彈（ICBM）火星炮-19系列和新一代洲際彈道飛彈火星炮-20。金正恩稱讚，這是具有重要意義的成果，預告將在加強戰略飛彈武力、提升性能方面發生重大變革。

這是北韓公開表明正在研發新型洲際彈道飛彈火星炮-20。現有的火星炮-18射程超1.5萬公里，被認為可覆蓋美國全境。火星炮-20射程和彈頭重量有可能朝著擴大射程或增加彈頭重量、增強破壞力的方向研發。

金正恩8月31日視察日前投產的一家重要軍工企業，檢查飛彈生產能力。分析認為，金正恩在訪華前連日視察軍工單位，或意在彰顯擁核子大國地位，展示其擁有可將美國納入射程範圍內的平台。

金正恩 彈道飛彈

相關新聞

2名台灣人潛水進沖繩「蛇洞」 專家揭它為何危險

8月31日下午台灣男子陳柏翰與家人朋友等一行4人，在台籍潛水教練蕭向育帶領下於沖繩縣恩納村近海潛水，陳、蕭兩人遲未浮出水...

習普金明歷史同框掀「新冷戰」？ 金正恩赴北京專列畫面曝光

中國大陸國家主席習近平9月3日將於天安門廣場舉行閱兵儀式，屆時俄羅斯總統普亭與北韓最高領導人金正恩也將出席。北韓外務省2...

慘死東京街頭的韓女曾向日警求助 男友假裝搭機又回來下痛手

日本東京世田谷區昨（1日）下午發生韓籍女子被韓籍男友當街砍死的不幸事件。讀賣新聞報導，遇害的方智媛（音譯）上周五向警方求...

西方專家解讀天津峰會：美中比拚揭幕 對決攸關川普歷史地位

專研戰略、外交及治國的美國佛羅里達大學教授密德（Walter Russell Mead）9月1日在華爾街日報以「川普的決...

川普加薩戰後計畫強遷2百萬人 挨轟「教科書級國際犯罪案例」

美國政府內部正流傳一項巴勒斯坦加薩走廊的戰後計畫，以美國總統川普「接管」加薩的宣示為藍本，構想將其變為美國託管地至少十年...

從國會自肥到外送員之死 印尼全國抗議原因一次看

一波暴力抗議浪潮席捲印尼，迄今已釀6人死亡；外界認為，這是對總統印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）執政...

