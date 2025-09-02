2名台灣人潛水進沖繩「蛇洞」 專家揭它為何危險

快訊

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
沖繩潛水業者表示，蛇洞的砂子、泥土等沉積物，一旦被攪動，瞬間能見度就會變差，是有一定難度的潛水點。沖繩海底示意圖，非事發地點。路透alamy
8月31日下午台灣男子陳柏翰與家人朋友等一行4人，在台籍潛水教練蕭向育帶領下於沖繩縣恩納村近海潛水，陳、蕭兩人遲未浮出水面，船長報案後，搜救人員在水深30公尺的「蛇洞」內發現兩人，已無呼吸心跳。當地業者表示，蛇洞的砂、泥等沉積物多，容易瞬間能見度變差，被認為是要一定經驗才能進入的地點。名護海上保安署正從業務過失致死及意外事故兩個方向調查。

名護海上保安署表示，送醫不治的是28歲的潛客陳柏翰與住在沖繩的24歲潛水教練蕭向育。潛水船於8月31日下午自恩納村瀨良垣漁港出發，當地時間下午1時45分左右4名潛水客在蕭的帶領下，前往位於萬座海灘北方約800公尺、被稱為「蛇洞」的海底洞穴。

之後兩人在約30公尺水深的蛇洞內失去蹤影，另3名潛客自行離開蛇洞。下午5時半左右兩人才被救起，送醫院後確認身亡。當地潛水業者對琉球電台表示，蛇洞的砂子、泥土等沉積物，一旦被攪動，瞬間能見度就會變差，是有一定難度的潛水點。

水中探測家廣部俊明接受朝日電視採訪時指出，蛇洞特徵是，入口進去後彎彎曲曲，所以才叫做 Snake（蛇）。洞雖然不太深，但非常危險。洞窟底下的沙子顆粒很細，技術不太好的人潛進去，沙子就會被攪動起來。一旦視線變差，就可能出不來。不熟悉洞窟潛水或者沒有洞窟潛水（Cave Diving）的資格的人，非常危險。

廣部俊明指出，夢幻洞是恩納村最有名的洞穴，一般被認為中級程度就能挑戰。它是從入口進去，從另一側出來，有點像單行道。蛇洞則不同，從入口進去後，最後必須折返，從同一個洞口出來。萬座夢幻洞旁邊的蛇洞，和夢幻洞的難度完全不同。

