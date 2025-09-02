快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北韓官媒2日釋出最高領導人金正恩（中）搭乘專列從平壤前往北京，預計出席中國大陸九三閱兵儀式。路透
中國大陸國家主席習近平9月3日將於天安門廣場舉行閱兵儀式，屆時俄羅斯總統普亭與北韓最高領導人金正恩也將出席。北韓外務省2日公布金正恩1日下午搭乘專列「太陽號」啟程畫面，南韓政府消息人士預估金正恩2日下午4時抵達北京，外界解讀金主愛是否同行將是一大看點。這將是習普金三人首度同框，有望重現66年前中俄朝領袖毛澤東、赫魯雪夫與金日成齊聚景象。

北韓外務省2日證實，金正恩已於1日搭乘綠皮防彈專列從平壤出發，將於今抵達北京，同行還有外務相崔善姬等人。南韓媒體News1於2日援引政府消息人士指出，金正恩搭乘專列「太陽號」從平壤出發，經中國遼寧省丹東後前往北京。他在2日凌晨約3時通過中朝邊境丹東，隨後於上午通過瀋陽。瀋陽至北京站距離超過600公里，考量「太陽號」專列的行駛速度，預估行程需時約10小時，因此金正恩可能於2日下午4時前後抵達北京站。

另有觀察指出，金正恩是否攜女兒金主愛同行也是一大看點。北韓最高領導人若在國際場合向中國領導人展示子女，往往被解讀為「確定接班人」的信號。

中俄朝三國領導人同台，是睽違66年的場景。1959年10月1日，時任北韓領導人金日成曾出席「新中國建國10周年」閱兵，與時任的中國國家主席毛澤東、蘇聯共產黨第一書記赫魯曉夫等共產陣營領袖齊聚天安門。不過，三國領袖「並肩而立」還是首次。

回顧1959年站位安排，以毛澤東為中心，左側是赫魯曉夫，右側是越南首任國家主席胡志明，金日成則站在毛澤東左側第四位。分析認為，這項安排既反映冷戰時期中俄朝的戰略聯合，也帶有強烈的外交象徵。

南韓外交人士分析，這次閱兵儀式或將成為三國鞏固合作的契機，甚至可能演變為「新冷戰」的開端。外界也關注，三國是否會藉此推動領袖會談。

北韓外務省2日證實，金正恩已於1日搭乘綠皮防彈專列從平壤出發，將於今抵達北京，同行還有外務相崔善姬等人。圖/截自KBS
習普金明歷史同框掀「新冷戰」？ 金正恩赴北京專列畫面曝光

