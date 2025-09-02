99歲老兵見證二戰終結場景 麥克阿瑟一句話迴盪腦海

快訊

中央社／ 夏威夷珍珠港1日專電
密蘇里號生於二戰，走過韓戰與波斯灣戰爭。 美聯社
80年前，日本代表在美軍密蘇里號戰艦甲板上簽署投降書，第二次世界大戰正式結束。99歲的老兵甘迺迪重返舊地，情緒激動向中央社表示：「我記得很清楚，麥克阿瑟將軍說－儀式到此結束。」

二戰期間，甘迺迪（Robert Kennedy）在密蘇里號（USS Missouri）擔任電工二等兵。1945年9月2日，盟軍統帥麥克阿瑟（Douglas MacArthur）主持日本投降儀式，宣告這場造成數千萬人喪命、人類歷史上最慘烈的戰爭就此畫下句點。

當時艦上2500名官兵擠滿甲板，爭相目睹這一刻，甘迺迪就是其中之一。當時軍艦停靠東京灣，盟軍統帥麥克阿瑟、中華民國代表徐永昌與盟軍代表出席，見證日本代表重光葵簽下投降書。

甘迺迪現年99歲，需要輪椅代步，昨天出席密蘇里號戰艦的展覽「和平之路」（Pathway to Peace）揭幕典禮，接受中央社記者訪問。

甘迺迪頭上戴著「二戰老兵」帽子，脖子上掛著夏威夷花圈，即使一生中已經重述這段回憶無數次，身處80年前服役的船上，描述當年場景時，他仍不禁動容。

甘迺迪說：「那真的非常振奮人心。船上所有人都被叫到甲板，大家親眼見證儀式的進行。我記得很清楚，麥克阿瑟將軍主持典禮，到最後他宣布－儀式到此結束。」

密蘇里號生於二戰，走過韓戰與波斯灣戰爭，艦上最大特色是3座砲塔上的9門16吋艦砲，射程37公里，象徵二戰末期美國最強大的海上火力。

密蘇里號如今永久停泊珍珠港，轉型為紀念館，每年吸引上百萬遊客登艦。艦上保存當年簽署投降書的「投降甲板」（Surrender Deck），船艙內也設有展覽，透過文物、照片、口述歷史，重現二戰末期的關鍵時刻。

密蘇里號紀念館執行長卡爾（Michael Carr）向中央社表示，雖然密蘇里號是為戰爭而建，如今成為和平象徵，紀念著人們在戰爭中犧牲的一切。他引用80年前麥克阿瑟在投降儀式上的致詞，強調「和平將為全世界帶來尊嚴」。

許多共同經歷二戰的同輩老兵已經不在人世，甘迺迪依然健在，身為歷史場景的見證人，他說：「希望我們學到教訓，不要重蹈覆轍。」

98歲的蕭納克（Thomas Schoenecker）來自紐約州，當時是美國海軍二等兵，接受中央社訪問時，鮮明回憶當年17歲接受徵召，與高中同學一起到軍中報到的場景。

蕭納克笑談少年往事：「我17歲接受徵召。特別的是，我跟2個高中同學一起去，他們是一對雙胞胎，快要滿18歲，其中一個不想當兵。我們3個一起搭電車去報到，結果他們視力不合格，只有我留下，獨自去當兵。」

蕭納克有一個哥哥大他7歲，在戰爭初期就入伍，參加海軍陸戰隊第一師，作戰地點在太平洋戰場。

親身經歷二戰烽火、也享受戰後和平，如今98歲的蕭納克語氣堅定說：「我希望這一代年輕人，國家有需要時挺身而出。說真的，我相信他們會做到。我對他們有信心，相信他們會做到。」

二戰 甘迺迪

