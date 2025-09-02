西方專家解讀天津峰會：美中比拚揭幕 對決攸關川普歷史地位

專研戰略、外交及治國的美國佛羅里達大學教授密德（Walter Russell Mead）9月1日在華爾街日報以「川普的決定性議題：中國」為題，發表評論指出，中國大陸國家主席習近平本周在天津出席上海合作組織峰會，非比尋常地將美國總統川普擠下新聞頭版，使全球焦點鎖定北京。習近平藉此展現號召力，凸顯川普離間中俄未果、對北韓外交失利，為中美主戰場「貿易談判」鋪路，宛如紐西蘭毛利人的哈卡戰舞，象徵中美比拚才剛要開始，而對決結果可能決定川普的歷史定位。

本周天津峰會雲集俄羅斯總統普亭、印度總理莫迪、伊朗總統裴澤斯基安等逾20位國家元首與政府首腦，各自釋放強烈政治訊號：普亭現身表明，即使川普政府力圖挑撥中俄，兩大歐亞強權依舊攜手對外；裴澤斯基安代表著德黑蘭在英、德、法加強制裁之際的抵抗立場；莫迪則向美國傳遞不應將新德里視為理所當然，尤其美印關係轉趨緊繃。

這場峰會蘊含重要戰略意涵，因為中美正為川普第二任主戰場布局，這個主戰場是地緣互為敵手、經濟卻密不可分的中美貿易談判。

評論描述，天津峰會彷彿紐西蘭毛利人的哈卡戰舞，在賽前展現力量並象徵比拚即將開始。川普的哈卡舞充滿戲劇張力，在與中國對決前，透過支配盟友與對手展現威勢，利用貿易上的胡蘿蔔與大棒鞏固在歐洲的領導地位。只是這套策略對亞洲盟友成效有限。日本雖對川普關稅不滿，但現任石破茂政府失去兩院多數，仍盡力與華府合作。

天津峰會是中國對川普權力極限的判斷。川普迄今離間中俄未果，普亭拒絕在美方斡旋烏克蘭問題下讓步，出現在天津則確立了「向東聯合、對抗西方」的戰略選擇。

川普尚未放棄，但眼下中國似乎在「俄羅斯拍賣會」中勝過華府，而習近平更刻意加以炫耀。普亭將出席天安門廣場九三閱兵，目的是向世界展示川普在莫斯科外交上的失敗。

川普在北韓方面也失利。川普曾試圖「翻轉」北韓，但未能成功。平壤的擔憂是過度依賴中國，如今則透過與俄羅斯互動降低對中依賴，不再仰賴華府。北韓領導人金正恩將出席九三閱兵，向川普傳達一條訊息：金正恩將比以往更難被美方接觸。

然而，密德總結談到，就像哈卡戰舞，氣勢最盛的一方未必能贏得最後勝利。美中各自擁有不對稱的強弱，川普押注中國對美國市場的依賴，而北京則認為全球對中國製造與資源的需求足以逼美方妥協。過去川普與弱小對手交手屢獲勝利，但這次面對的是由中國主導的強大陣營，雙方最終的協議將深刻影響他在美國與世界歷史上的定位。