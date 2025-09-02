慘死東京街頭的韓女曾向日警求助 男友假裝搭機又回來下痛手

日本東京世田谷區昨（1日）下午發生韓籍女子被韓籍男友當街砍死的不幸事件。讀賣新聞報導，遇害的方智媛（音譯）上周五向警方求助，表示男友朴永俊（音譯）糾纏她且曾施暴。警方上周六還陪同朴男到成田機場，確認他進入安檢區，結果朴男未離境，回來對女友下痛手。

讀賣報導，居住於東京港區芝浦、40歲的方智媛，從事服飾相關工作，案發前曾前往附近攝影棚，在外出休息時遭襲擊。警方指出，8月29日方女曾向三田署派出所求助，表示自己與交往對象談分手時，對方因為憤怒，返回她的住處，且幾天前曾對她施暴。

警方到被害人的住處，勸導朴嫌不得再靠近，並建議方女暫時離開。朴嫌當時聲稱「會先到大阪觀光後再回國」，警方甚至目送他在東京車站搭上新幹線。然而，8月30日他再度現身方女的住處。管理員報警後，警方陪他至成田機場，確認他進入安檢區，但朴嫌並未離境。

案發後，警方在在羽田機場逮捕朴嫌。目前為止他對警方的偵訊保持緘默。

案發現場位於東急田園都市線駒澤大學站東北約500公尺的住宅區。現場聚集大批刑警，氣氛緊張。一名62歲男性居民回憶：「女性滿身是血，救護人員邊做心臟按摩邊將她送上救護車。」在附近經營珠寶店的64歲男子震驚地說，「這裡平時非常安靜，沒想到會發生這種事件。」