川普加薩戰後計畫強遷2百萬人 挨轟「教科書級國際犯罪案例」

美國政府內部正流傳一項巴勒斯坦加薩走廊的戰後計畫，以美國總統川普「接管」加薩的宣示為藍本，構想將其變為美國託管地至少十年，並打造「加薩蔚藍海岸」，興建一系列高科技特大城市，批評者斥之為「瘋狂」之舉，意在掩飾對巴勒斯坦人的大規模種族清洗。

華盛頓郵報8月31日披露，這份名為「加薩重建、經濟加速與轉型信託基金」（Great）的計畫書顯示，當地2百萬人至少會在重建期間暫時「自願」前往他國，或被安置到加薩的限制區內。衛報1日報導，這不僅等同於種族清洗，還可能構成種族滅絕。

目前仍不清楚這項計畫是否代表美國官方立場，卻呼應了川普先前聲稱，要「清空」加薩並重新開發的野心。然而，即便是以色列媒體，也認為難以置信。偏左的國土報一篇專欄就形容，這是「一個依賴戰爭罪、人工智慧與觀光業的川普式快速致富計畫」。

人權組織「Trial International」執行主任格蘭特（Philip Grant）就形容，這是一份「以發展之名包裝的大規模驅逐藍圖」，結果將是「一場規模大到難以想像的教科書級國際犯罪案例，包括強迫人口遷移、人口結構工程及集體懲罰。」他還警告，包括企業在內，凡涉入這項計畫的籌劃與執行者，都可能在未來數十年承擔法律責任。

英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）資深研究員海勒（H.A. Hellyer）則認為，該計畫的細節荒誕不經，根本不應被當真。他說：「這太瘋狂了。重點在於這份計畫所指向的核心不是什麼新點子，而是以色列堅決主張加薩不應擁有巴勒斯坦主權或自決權。」

海勒還指出，把這說成「自願離開」很荒謬。他說：「加薩的巴勒斯坦人別無選擇，只能被射殺或被餓死。」