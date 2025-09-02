委內瑞拉聲稱 遭到美國8艘軍艦、1200枚飛彈鎖定

中央社／ 卡拉卡斯1日綜合外電報導

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）今天聲稱，美國8艘軍艦「配備1200枚飛彈」鎖定委國，他譴責這是「血腥威脅」。

法新社報導，美國總統川普（Donald Trump）的政府指控馬杜洛領導販毒集團，並已經宣布向南加勒比海地區部署軍艦，以執行掃毒行動，但沒有公開威脅要入侵委內瑞拉。

馬杜洛今天在跟國際媒體的會晤中，猛烈抨擊說「美國8艘軍艦配備1200枚飛彈，以及1艘潛艦鎖定委內瑞拉」，他還提到「這是過去100年來我們（南美洲）大陸面臨的最大威脅」。

馬杜洛表示：「為了因應最大程度的軍事壓力，我們已宣布最高層級戰備狀態，以保衛委內瑞拉。」

卡拉卡斯當局指出，將巡邏委內瑞拉的水域，並動員超過400萬民兵，以應對美國「威脅」。

馬杜洛還宣稱跟美國的溝通管道已經中斷，並矢言委內瑞拉「絕不會屈服於任何形式的勒索或威脅」。

美國 馬杜洛 委內瑞拉

