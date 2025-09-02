美印聯手抗中前景生變 川普再批印度高關稅政策

在印度總理莫迪於上海合作組織（SCO）峰會展現與中俄領袖的團結姿態之際，美國總統川普今天表示，印度對美國徵收極高的關稅，印方已提議將對美關稅降至零，但為時已晚。

路透社報導，莫迪（Narendra Modi）正在中國出席上海合作組織峰會，中國國家主席習近平在峰會上強調他對新全球安全與經濟秩序的願景，主張以「全球南方」為優先，這對美國構成直接挑戰。

美國與印度近年來強化彼此關係，包括在川普（Donald Trump）第一任期時，因為雙方皆擔心中國日益增長的影響力。

但川普重返白宮後，因為印度拒絕停止購買俄羅斯石油，對印度加徵25%關稅，導致美印聯手抗中前景生變。

川普今天在自家社媒「真實社群」（Truth Social）發文表示：「很少人明白，我們與印度的生意往來非常少，但印度對我們的交易卻極為龐大。換句話說，他們向我們銷售大量商品，是我們最大的『客戶』，而我們對他們的銷售卻非常有限。」

他還指出：「因為印度直到現在還對我們徵收極高的關稅，是所有國家中最高的，導致我們的企業無法進入印度。這完全是一場失衡的災難！此外，印度大部分石油和軍事產品都從俄羅斯購買，從美國購買的數量極少。」

川普還聲稱：「他們（印度）現在提出將關稅降至零，但為時已晚。他們早該這麼做了。」