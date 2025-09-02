阻巴人發聲？美停發巴勒斯坦人簽證

紐約時報八月卅一日報導，多位美國官員透露，川普政府全面暫停核准持巴勒斯坦護照人士申請各類美國簽證。

美國官員表示，新規將擴大限制持有巴勒斯坦護照人士以非移民簽證赴美，不僅針對以色列在約旦河西岸占領區居民，也包括散居海外的巴勒斯坦人；但持有他國護照的雙國籍巴勒斯坦人與已取得簽證者不在此限。

國務院證實這個消息，表示「依照美國法律及國安要求，針對已宣布的巴勒斯坦簽證限制採取具體行動」。

巴勒斯坦護照最早於一九九○年代開始簽發，當時以色列與巴勒斯坦解放組織協議，在約旦河西岸和加薩部分地區建立半自治的巴勒斯坦自治政府。

曾任美國移民暨海關執法局首席律師的道爾質疑：「是否真的存在國安疑慮？還是帶有政治意圖，為了支持以色列，或是防止巴勒斯坦人在美國發聲？」

國務院八月十六日已宣布暫停約二百萬加薩居民申請簽證，並在八月卅日拒發簽證給巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯及其他八十名巴勒斯坦人，他們原本計畫出席聯合國大會。

聯合國大會將在九月九日開議，屆時英、法、澳洲、加拿大等國預計承認巴勒斯坦國，這引發以色列強烈反對。