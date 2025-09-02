川普加薩戰後計畫曝光 200萬巴人恐「自願」遷離

華盛頓郵報八月卅一日報導，美國政府內部正流傳一項加薩戰後計畫，以總統川普「接管」加薩的宣示為藍本，將把加薩變成美國託管地至少十年，重新安置加薩人並將當地重建為度假勝地和製造業樞紐。

華郵檢視這分卅八頁的計畫書，內容顯示重建期間，加薩的二百萬人至少會暫時「自願」前往他國，或被安置到加薩的限制區內。

該計畫名為「加薩重建、經濟加速與轉型信託基金」，是由一些以色列人提出，他們創建並啟動由美國和以色列支持的加薩人道主義基金會（ＧＨＦ）。

根據這項計畫，該信託基金將向擁有土地的巴勒斯坦人提供數位憑證，換取重新開發其房地產的權利，這些巴人將取得資金在其他地方開始新生活，或最終在加薩將建造的六到八座具備人工智慧（ＡＩ）能力的「智慧城市」兌換一套公寓。

每位選擇離開的巴人將獲得五千美元現金、四年租金補貼及一年糧食。該計畫估計，巴人若留在加薩安全區，會有臨時住房和所謂「生命維持」服務費用，相較下每有一人離開加薩，該基金就能節省兩點三萬美元。

白宮和國務院未立即回應置評請求。川普二月四日首度公開表示美國應接管加薩，重新安置巴人並將其重建為「中東蔚藍海岸」。

華郵說，不清楚前述提議是否符合川普想像，但其中一點可能吸引川普，即美國政府不必出資，且可為投資人帶來可觀收益。該計畫財源將來自公、私部門投資，投資對象為電動車廠、資料中心、海灘度假村和高層公寓等大型項目，估計十年下來，一千億美元投資可翻將近四倍。

前述大項目還包括鋪設環狀公路和加薩外圍電車路線、打造貫穿加薩南北的現代公路，還要在南加薩蓋新港口、機場並與埃及、沙烏地阿拉伯和以色列有陸路直通。但沙國、阿聯等國家都支持巴人建國，沒跡象顯示這幾國同意該信託計畫的任何元素。

熟悉計畫的美以人士將託管加薩，比擬為二戰後由美國託管太平洋島嶼，與戰後麥克阿瑟在日本、馬歇爾在德國的角色。以色列將在計畫第一年保有整體安全權力，並由第三國人士和西方民營軍事承包商提供內部安全，再逐漸交接給受訓練的當地警方。計畫估計十年後將有經過改革且非激進的巴人政治組織取代該信託基金，但計畫書未提到巴人最後將建國。