歐盟主席范德賴恩專機 疑遭俄干擾攻擊

聯合報／ 國際中心／綜合報導

英國金融時報一日引述三位知情官員報導，歐盟執委會主席范德賴恩座機疑遭俄羅斯干擾攻擊，造成保加利亞一座機場的全球定位系統（ＧＰＳ）導航癱瘓，迫使該機只能靠紙本地圖降落。

該機八月卅一日下午飛往保加利亞中部的普洛夫迪夫市，但在接近該市機場時，電子導航輔助設備失靈。這起事件目前被視為俄國為幕後黑手的干擾行動。

當時整座機場區域的全球定位系統ＧＰＳ訊號全消失，該機在機場上空盤旋一個小時後，飛行員最後決定以紙本地圖和手動方式降落。保加利亞航空交通服務管理局在聲明中證實確有此事，並提到自二○二二年二月俄烏開戰以來，ＧＰＳ干擾事件及近來的蓄意欺騙事件明顯增加。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫則說，該報的訊息並不正確；一位歐盟發言人則證實保加利亞當局確曾告知此事。

范德賴恩原本從波蘭華沙飛往普洛夫迪夫，預定和保加利亞總理熱利亞茲科夫會面，並參訪一家兵工廠。自俄侵烏以來，保加利亞就是烏克蘭最重要的歐洲軍備供應國之一。參訪結束後，她就搭同架座機飛離普洛夫迪夫。

GPS 英國 歐盟 機場 導航 波蘭 俄羅斯 范德賴恩

相關新聞

阻巴人發聲？美停發巴勒斯坦人簽證

紐約時報八月卅一日報導，多位美國官員透露，川普政府全面暫停核准持巴勒斯坦護照人士申請各類美國簽證。

川普加薩戰後計畫曝光 200萬巴人恐「自願」遷離

華盛頓郵報八月卅一日報導，美國政府內部正流傳一項加薩戰後計畫，以總統川普「接管」加薩的宣示為藍本，將把加薩變成美國託管地...

阿富汗深夜規模6極淺層強震 逾800死、3000傷

八月卅一日深夜十一時四十七分（台灣時間九月一日凌晨三時十七分），阿富汗南加哈省查拉拉巴市東北東方廿七公里處發生規模六的極...

訴求國會改革！印尼多地示威8死 軍隊進駐雅加達

數千名印尼民眾一日在全國多地集會，訴求國會改革，當局已派軍隊進駐首都雅加達戒備。印尼因貧富差距擴大、經濟不振與國會議員「...

歐盟主席范德賴恩專機 疑遭俄干擾攻擊

英國金融時報一日引述三位知情官員報導，歐盟執委會主席范德賴恩座機疑遭俄羅斯干擾攻擊，造成保加利亞一座機場的全球定位系統（...

「北約必須停止東擴」普亭上合峰會籲：要為烏找到解決方案 須消除危機的根源

俄羅斯總統普亭在天津舉行的上合組織峰會期間表示，北約必須停止東擴，否則烏克蘭難以實現和平。他與中國和印度領導人會談後強調…

