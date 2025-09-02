歐盟主席范德賴恩專機 疑遭俄干擾攻擊

英國金融時報一日引述三位知情官員報導，歐盟執委會主席范德賴恩座機疑遭俄羅斯干擾攻擊，造成保加利亞一座機場的全球定位系統（ＧＰＳ）導航癱瘓，迫使該機只能靠紙本地圖降落。

該機八月卅一日下午飛往保加利亞中部的普洛夫迪夫市，但在接近該市機場時，電子導航輔助設備失靈。這起事件目前被視為俄國為幕後黑手的干擾行動。

當時整座機場區域的全球定位系統ＧＰＳ訊號全消失，該機在機場上空盤旋一個小時後，飛行員最後決定以紙本地圖和手動方式降落。保加利亞航空交通服務管理局在聲明中證實確有此事，並提到自二○二二年二月俄烏開戰以來，ＧＰＳ干擾事件及近來的蓄意欺騙事件明顯增加。

對此，克里姆林宮發言人佩斯科夫則說，該報的訊息並不正確；一位歐盟發言人則證實保加利亞當局確曾告知此事。

范德賴恩原本從波蘭華沙飛往普洛夫迪夫，預定和保加利亞總理熱利亞茲科夫會面，並參訪一家兵工廠。自俄侵烏以來，保加利亞就是烏克蘭最重要的歐洲軍備供應國之一。參訪結束後，她就搭同架座機飛離普洛夫迪夫。